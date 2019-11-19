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Merih Demiral bombası patlıyor! Dünya devleri savaşta...
Sezon başında Sassuolo'dan Juventus'a transfer olan ancak milli takımda gösterdiği üstün performansa rağmen İtalyan ekibinde bir türlü forma şansı bulamayan Merih Demiral İngiliz devlerini peşine takmıştı. Manchester United ve Arsenal'in yanı sıra İtalya'dan da Milan'ın transfer gündeminde olan Merih Demiral ile ilgili bomba bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
19 Kasım 2019 Salı 10:03
Güncelleme: 19.11.2019 10:14
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Geçtiğimiz sezon başında Alanyaspor'dan Sassuolo'ya transfer olan Merih Demiral, gösterdiği performans sonrası İtalyan devi Juventus'un yolunu tutmuştu.
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Torino ekibinin 18 milyon euro'luk bedelle kadrosuna kattığı Demiral, yalnızca 1 resmi maçta sahaya çıktı.
DEV KULÜPLER PEŞİNDE
A Milli Takım'ın EURO2020'ye katılabilmesinde büyük bir pay sahibi olan 21 yaşındaki stoper, Avrupa'nın dev kulüplerini peşine taktı.
Merih Demiral ile ilgilenen İngiliz devleri, Türkiye'nin İzlanda ile oynadığı karşılaşmaya scout ekiplerini göndererek Demiral'ı yakından takip etmişti.
Karşılaşmanın 82. dakikasında Milli stoperin topu çizgiden çıkardığı pozisyondan etkilenen ekipler, bunu raporlarına ekledi.