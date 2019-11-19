Sezon başında Sassuolo'dan Juventus'a transfer olan ancak milli takımda gösterdiği üstün performansa rağmen İtalyan ekibinde bir türlü forma şansı bulamayan Merih Demiral İngiliz devlerini peşine takmıştı. Manchester United ve Arsenal'in yanı sıra İtalya'dan da Milan'ın transfer gündeminde olan Merih Demiral ile ilgili bomba bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...