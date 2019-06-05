Abdullah Avcı ayrılığının ardından "Kurtulduk" tepkisi!

BAŞAKŞEHİR OKAN BURUK'LA YENİDEN YAPILANMAYA GİDECEK

Başakşehir'de oynattığı futbolla göz dolduran, şampiyonluk yarışını son haftaya kadar sürdüren Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'la el sıkışması taraftarları ve camiayı sevindirse de Başakşehir cephesinde bu durum bazı yabancı oyuncular da memnuniyetle karşılandı.