Abdullah Avcı ayrılığının ardından 'Kurtulduk' tepkisi! - Fotomaç
05 Haziran 2019, Çarşamba
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Abdullah Avcı ayrılığının ardından "Kurtulduk" tepkisi!

Geçtiğimiz günlerde Medipol Başakşehir'den ayrılarak Beşiktaş'ın başına geçen tecrübeli teknik adam Abdullah Avcı teknik direktörlük kariyerine siyah-beyazlı ekipte devam edecek. Avcı'nın takımdan ayrılmasının ardından bazı oyuncuların Abdullah Avcı'nın ayrılışından fazlasıyla memnun olduğu iddia edildi.
5 Haziran 2019 Çarşamba 23:30 Güncelleme: 05.06.2019 23:30
Abdullah Avcı ayrılığının ardından Kurtulduk tepkisi!

Geçtiğimiz günlerde Medipol Başakşehir'den ayrılarak Beşiktaş'ın başına geçen Abdullah Avcı'nın takımdan ayrılışının ardından takımdaki bazı isimlerden şok bir tepki geldiği iddia edildi.

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Abdullah Avcı ayrılığının ardından Kurtulduk tepkisi!

Teknik direktörlük kariyerine Beşiktaş'ta devam edecek olan Abdullah Avcı'nın eski kulübü Başakşehir'den ayrılmasının ardından Başakşehirli bazı futbolcuların "Gitti de kurtulduk" dediği öne sürüldü.

Abdullah Avcı ayrılığının ardından Kurtulduk tepkisi!

Beşiktaş ile anlaşmaya varan Abdullah Avcı'nın gidişinden bazı yabancı futbolcuların bir hayli memnun olduğu ortaya çıktı.

Abdullah Avcı ayrılığının ardından Kurtulduk tepkisi!

5 yıllık Başakşehir macerasına son veren ve geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'la anlaşan Abdullah Avcı'nın siyan beyazlı kulübe gitmesi bazı futbolcuları bir hayli sevindirdi.

Abdullah Avcı ayrılığının ardından Kurtulduk tepkisi!

BAŞAKŞEHİR OKAN BURUK'LA YENİDEN YAPILANMAYA GİDECEK

Başakşehir'de oynattığı futbolla göz dolduran, şampiyonluk yarışını son haftaya kadar sürdüren Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'la el sıkışması taraftarları ve camiayı sevindirse de Başakşehir cephesinde bu durum bazı yabancı oyuncular da memnuniyetle karşılandı.

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