3 büyük kulübün içinde bulunduğu ekonomik sorunlar transfer politikalarına da yansıyacak gibi... Daha önceden yabancı futbolcuları takımlarına transfer eden Türk futbolunun köklü kulüpleri, bu transferlere ödedikleri yüksek bonservis bedelleri kulüpleri dar boğaza soktu. Yeni sezon için UEFA kriterlerine göre transfer politikalarını belirleyecek olan kulüpler yabancılara yüksek bonservis bedeli ödemek yerine yerli piyasaya yöneldiler...



İşte 3 büyüklerin gündeminde olan yerli isimler...