Yılın transferinde son perde! Süper Lig'in yıldızı Fenerbahçe'ye...

Süper Lig'de iç sahada oynadığı maçlarda oldukça başarılı sonuçlara imza atan Fenerbahçe, deplasmanlarda ise aynı grafiği çizememişti. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal ise yönetimle yaptığı toplantıda ocak ayında transfer istediği öncelikli mevkileri açıklamıştı. Fenerbahçe yönetimi de sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak için girişimlerini hızlandırdı. Süper Lig'in yıldızını kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, transferde atağa kalktı. Beşiktaş'ın da aradan çekilmesinin ardından transfer son perdeye kaldı. İşte o isim ve detaylar...

13 Aralık 2019 Cuma 07:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





