Yıldız stoperden Fenerbahçe'ye yeşil ışık! İlk temas gerçekleşti

Fenerbahçe'de gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı. Süper Lig'de şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen sarı-lacivertliler stoper rotasyonunu genişletmek için bir süredir çalışmalara başlamıştı. Sarı-lacivertlilere transferde müjdeli haber geldi. Yıldız futbolcu menajerleri aracılığı ile Fenerbahçe ile temassa geçti. İşte transferin detayları...

22 Kasım 2019 Cuma 07:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





