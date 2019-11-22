Yıldız stoperden Fenerbahçe'ye yeşil ışık! İlk temas gerçekleşti - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Kasım 2019, Cuma
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Yıldız stoperden Fenerbahçe'ye yeşil ışık! İlk temas gerçekleşti

Fenerbahçe'de gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı. Süper Lig'de şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen sarı-lacivertliler stoper rotasyonunu genişletmek için bir süredir çalışmalara başlamıştı. Sarı-lacivertlilere transferde müjdeli haber geldi. Yıldız futbolcu menajerleri aracılığı ile Fenerbahçe ile temassa geçti. İşte transferin detayları...
22 Kasım 2019 Cuma 07:31
Yıldız stoperden Fenerbahçe'ye yeşil ışık! İlk temas gerçekleşti

Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

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Yıldız stoperden Fenerbahçe'ye yeşil ışık! İlk temas gerçekleşti

Süper Lig'de zirve yarışında iddiasını kaybetmek istemeyen sarı-lacivertlilerde gözler ara transfer dönemine çevrildi.

Yıldız stoperden Fenerbahçe'ye yeşil ışık! İlk temas gerçekleşti

Yaz transfer döneminde birçok yıldız ismi kadrosuna katan Fenerbahçe, aynı başarıyı ocak ayı transfer döneminde de sürdürmek istiyor.

Yıldız stoperden Fenerbahçe'ye yeşil ışık! İlk temas gerçekleşti

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre çalışmalarına devam eden Fenerbahçeli kurmaylar savunma hattına takviye yapmak için kolları sıvadı.

Yıldız stoperden Fenerbahçe'ye yeşil ışık! İlk temas gerçekleşti

Zanka, Jailson ikilisi ile sezona başlayan sarı-lacivertliler savunma hattında yapılan bireysel hatalar yüzünden kalesinde basit goller görmüştü.

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