HaberlerGaleriYer yerinden oynayacak... Fenerbahçe'den gizli anlaşma! Abdullah Avcı ile resmen 3 yıllık sözleşme...
Yer yerinden oynayacak... Fenerbahçe'den gizli anlaşma! Abdullah Avcı ile resmen 3 yıllık sözleşme...
Bu anlaşma çok konuşulur... Yeni sezonda şampiyonluk için kolları sıvayan Fenerbahçe'nin gündeme bomba gibi düşecek hamlesi ortaya çıktı. Ersun Yanal'la devam etmesi beklenen Sarı-Lacivertliler'in ortalığı sallayacak Abdullah Avcı planı deşifre oldu. Adeta yeri yerinden oynatacak o teklifin detayları şöyle:
22 Mayıs 2019 Çarşamba 11:39
Güncelleme: 22.05.2019 11:53
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Yeni sezona sil baştan başlamak isteyen ve mevcut takımdaki birçok oyuncusuyla yolları ayırması beklenen Fenerbahçe yılın bombasını patlatıyor...
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Sezon ortasında göreve getirdiği Ersun Yanal'la yola devam etmesi beklenen Sarı- Lacivertliler ters köşe yaparak çok flaş bir adım attı.
Ali Koç'un başkan seçilmeden önce bir araştırma yaptırdığı "Fenerbahçe'ye en uygun Türk hoca kim?" diye sordurduğu öğrenildi.
Anket sonuçları Koç'un eline ulaşırken sonuçlarda ilk sırada deneyimli çalıştırıcı Abdullah Avcı'nın yer aldığı belirlendi.