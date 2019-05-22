Yer yerinden oynayacak... Fenerbahçe'den gizli anlaşma! Abdullah Avcı ile resmen 3 yıllık sözleşme...

Bu anlaşma çok konuşulur... Yeni sezonda şampiyonluk için kolları sıvayan Fenerbahçe'nin gündeme bomba gibi düşecek hamlesi ortaya çıktı. Ersun Yanal'la devam etmesi beklenen Sarı-Lacivertliler'in ortalığı sallayacak Abdullah Avcı planı deşifre oldu. Adeta yeri yerinden oynatacak o teklifin detayları şöyle: