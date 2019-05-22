Yer yerinden oynayacak... Fenerbahçe'den gizli anlaşma! Abdullah Avcı ile resmen 3 yıllık sözleşme... - Fotomaç
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Yer yerinden oynayacak... Fenerbahçe'den gizli anlaşma! Abdullah Avcı ile resmen 3 yıllık sözleşme...

Yer yerinden oynayacak... Fenerbahçe'den gizli anlaşma! Abdullah Avcı ile resmen 3 yıllık sözleşme...

Bu anlaşma çok konuşulur... Yeni sezonda şampiyonluk için kolları sıvayan Fenerbahçe'nin gündeme bomba gibi düşecek hamlesi ortaya çıktı. Ersun Yanal'la devam etmesi beklenen Sarı-Lacivertliler'in ortalığı sallayacak Abdullah Avcı planı deşifre oldu. Adeta yeri yerinden oynatacak o teklifin detayları şöyle:

22 Mayıs 2019 Çarşamba 11:39 Güncelleme: 22.05.2019 11:53
Yer yerinden oynayacak... Fenerbahçe'den gizli anlaşma! Abdullah Avcı ile resmen 3 yıllık sözleşme...

Yeni sezona sil baştan başlamak isteyen ve mevcut takımdaki birçok oyuncusuyla yolları ayırması beklenen Fenerbahçe yılın bombasını patlatıyor...

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Yer yerinden oynayacak... Fenerbahçe'den gizli anlaşma! Abdullah Avcı ile resmen 3 yıllık sözleşme...

Sezon ortasında göreve getirdiği Ersun Yanal'la yola devam etmesi beklenen Sarı- Lacivertliler ters köşe yaparak çok flaş bir adım attı.

Yer yerinden oynayacak... Fenerbahçe'den gizli anlaşma! Abdullah Avcı ile resmen 3 yıllık sözleşme...

Ali Koç'un başkan seçilmeden önce bir araştırma yaptırdığı "Fenerbahçe'ye en uygun Türk hoca kim?" diye sordurduğu öğrenildi.

Yer yerinden oynayacak... Fenerbahçe'den gizli anlaşma! Abdullah Avcı ile resmen 3 yıllık sözleşme...

Anket sonuçları Koç'un eline ulaşırken sonuçlarda ilk sırada deneyimli çalıştırıcı Abdullah Avcı'nın yer aldığı belirlendi.

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Yer yerinden oynayacak... Fenerbahçe'den gizli anlaşma! Abdullah Avcı ile resmen 3 yıllık sözleşme...

AYRILIK KARARINI VERDİ!

Kısa süre önce Başakşehir'le sözleşmesini 5 yıl uzatan Abdullah Avcı'nın da şampiyonluğun kaçması sonrası ayrılık kararı aldığı öne sürülüyor.

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