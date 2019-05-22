Vedat Muriç'e servet önerdiler! Fenerbahçe... Son dakika transfer haberleri... - Fotomaç
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Vedat Muriç'e servet önerdiler! Fenerbahçe... Son dakika transfer haberleri...

Vedat Muriç'e servet önerdiler! Fenerbahçe... Son dakika transfer haberleri...

Sezonun tamamlanmasına az bir süre kala transfer bombaları peş peşe patlıyor! Bu kapsamda Çaykur Rizespor ile başarılı bir sezon geçiren Vedat Muriç'le ilgili son dakika gelişmesi gelişmesi yaşandı. Kosovalı oyuncuya değerinin neredeyse 4 katı ücret önerdiler... İşte ayrıntılar:

22 Mayıs 2019 Çarşamba 10:16 Güncelleme: 22.05.2019 10:29
Vedat Muriç'e servet önerdiler! Fenerbahçe... Son dakika transfer haberleri...

2018-2019 sezonu Avrupa'da sona eriyor... Birçok liglerde şampiyonlar belli olurken takımlar gelecek sezon planlamalarını hızlandırdı.

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Vedat Muriç'e servet önerdiler! Fenerbahçe... Son dakika transfer haberleri...

Süper Lig'de de bu hareketlilik arttı ve takımlar transfer planlarını devreye sokmaya başladı.

Vedat Muriç'e servet önerdiler! Fenerbahçe... Son dakika transfer haberleri...

Yeni sezon dahilinde sıkı bir çalışma yaparak takım ve transfer raporlarını düzenleyen ekipler, hamlelerini peş peşe yapıyor...

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Vedat Muriç'e servet önerdiler! Fenerbahçe... Son dakika transfer haberleri...

Süper Lig'de başarılı bir sezon geçiren Çaykur Rizespor'un yıldız golcüsü Vedat Muriç de takımların iştahını kabartan isimler arasında yer alıyor.

Vedat Muriç'e servet önerdiler! Fenerbahçe... Son dakika transfer haberleri...

Tarihinin en kötü yılını geçiren Fenerbahçe'de ise, sezon başında yapılan transferlerden neredeyse fayda alamayan sarı lacivertliler gol yollarında da çok zorlandı.

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