Vedat Muriç'e servet önerdiler! Fenerbahçe... Son dakika transfer haberleri...

Sezonun tamamlanmasına az bir süre kala transfer bombaları peş peşe patlıyor! Bu kapsamda Çaykur Rizespor ile başarılı bir sezon geçiren Vedat Muriç'le ilgili son dakika gelişmesi gelişmesi yaşandı. Kosovalı oyuncuya değerinin neredeyse 4 katı ücret önerdiler... İşte ayrıntılar: