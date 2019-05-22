HaberlerGaleriVedat Muriç'e servet önerdiler! Fenerbahçe... Son dakika transfer haberleri...
Vedat Muriç'e servet önerdiler! Fenerbahçe... Son dakika transfer haberleri...
Sezonun tamamlanmasına az bir süre kala transfer bombaları peş peşe patlıyor! Bu kapsamda Çaykur Rizespor ile başarılı bir sezon geçiren Vedat Muriç'le ilgili son dakika gelişmesi gelişmesi yaşandı. Kosovalı oyuncuya değerinin neredeyse 4 katı ücret önerdiler... İşte ayrıntılar:
22 Mayıs 2019 Çarşamba 10:16
Güncelleme: 22.05.2019 10:29
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2018-2019 sezonu Avrupa'da sona eriyor... Birçok liglerde şampiyonlar belli olurken takımlar gelecek sezon planlamalarını hızlandırdı.
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Süper Lig'de de bu hareketlilik arttı ve takımlar transfer planlarını devreye sokmaya başladı.
Yeni sezon dahilinde sıkı bir çalışma yaparak takım ve transfer raporlarını düzenleyen ekipler, hamlelerini peş peşe yapıyor...