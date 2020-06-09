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Yeni teknik direktör Tahir Karapınar Fenerbahçe ile ilk idmanına çıktı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile 12 Haziran Cuma günü sahasında yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanda, futbol akademi altyapı koordinatörlüğü görevine getirilen ve Süper Lig'de kalan 8 maçta teknik heyetle birlikte sahaya çıkacak olan Tahir Karapınar da görev aldı. İşte idmandan görüntüler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
9 Haziran 2020 Salı 21:47
Güncelleme: 09.06.2020 22:05
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Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
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Antrenman; göreve yeni getirilen Tahir Karapınar, Volkan Demirel, Mehmet Aurelio, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız yönetiminde saat 19.00'da ısınma ve kuvvet antrenmanıyla başladı.
Ardından dar alanda yapılan pas çalışmasıyla devam eden idman, yine dar alanda gerçekleştirilen çift kale maç ve taktiksel çalışmalarla tamamlandı.