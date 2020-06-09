Yeni teknik direktör Tahir Karapınar Fenerbahçe ile ilk idmanına çıktı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile 12 Haziran Cuma günü sahasında yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanda, futbol akademi altyapı koordinatörlüğü görevine getirilen ve Süper Lig'de kalan 8 maçta teknik heyetle birlikte sahaya çıkacak olan Tahir Karapınar da görev aldı. İşte idmandan görüntüler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri