Yanal'ın gözdesi Ocakta geliyor! | Fenerbahçe haberi...

Süper Lig'de beklemediği puan kayıpları yaşayan ve 11 puanla 5. sırada yer alan Fenerbahçe'de Ocak ayı için transfer rotası belirlendi. Son olarak Nabil Dirar'ın ameliyat olması ile sol bekte Hasan Ali'den başka alternatifi kalmayan Fenerbahçe'de transfer operasyonu başladı. Fenerbahçe transfer haberleri...

10 Ekim 2019 Perşembe 07:24 Güncelleme: 10.10.2019 08:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





