Yanal'ın gözdesi Ocakta geliyor! | Fenerbahçe haberi...
Süper Lig'de beklemediği puan kayıpları yaşayan ve 11 puanla 5. sırada yer alan Fenerbahçe'de Ocak ayı için transfer rotası belirlendi. Son olarak Nabil Dirar'ın ameliyat olması ile sol bekte Hasan Ali'den başka alternatifi kalmayan Fenerbahçe'de transfer operasyonu başladı. Fenerbahçe transfer haberleri...
10 Ekim 2019 Perşembe 07:24
Güncelleme: 10.10.2019 08:17
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Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler yaşanıyor.
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Sezona silbaştan bir kadro ile mutlak şampiyonluk hedefiyle giren sarı-lacivertliler Süper Lig'in 7. haftasında 11 puanla 5. sırada yer aldı.
Baskılı oyununun meyvelerini şu ana kadar alamayan Fenerbahçe'de hücumdaki çeşitlilik memnuniyet yaratırken savunma hattındaki zaafiyet göze çarptı.
Sol bekte Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlığı Ersun Yanal'ın savunma kurgusundaki planları bozarken o bölgede NabilDirar görev aldı.
Faslı futbolcunun fedakarlık yaparak iğnelerle oynadığı ortaya çıktı ve deneyimli isim milli arada ameliyat oldu.