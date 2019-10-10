Yanal'ın gözdesi Ocakta geliyor! | Fenerbahçe haberi... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Ekim 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Yanal'ın gözdesi Ocakta geliyor! | Fenerbahçe haberi...

Yanal'ın gözdesi Ocakta geliyor! | Fenerbahçe haberi...

Süper Lig'de beklemediği puan kayıpları yaşayan ve 11 puanla 5. sırada yer alan Fenerbahçe'de Ocak ayı için transfer rotası belirlendi. Son olarak Nabil Dirar'ın ameliyat olması ile sol bekte Hasan Ali'den başka alternatifi kalmayan Fenerbahçe'de transfer operasyonu başladı. Fenerbahçe transfer haberleri...
10 Ekim 2019 Perşembe 07:24 Güncelleme: 10.10.2019 08:17
Yanal'ın gözdesi Ocak'ta geliyor! | Fenerbahçe haberi...

Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler yaşanıyor.

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Yanal'ın gözdesi Ocak'ta geliyor! | Fenerbahçe haberi...

Sezona silbaştan bir kadro ile mutlak şampiyonluk hedefiyle giren sarı-lacivertliler Süper Lig'in 7. haftasında 11 puanla 5. sırada yer aldı.

Yanal'ın gözdesi Ocak'ta geliyor! | Fenerbahçe haberi...

Baskılı oyununun meyvelerini şu ana kadar alamayan Fenerbahçe'de hücumdaki çeşitlilik memnuniyet yaratırken savunma hattındaki zaafiyet göze çarptı.

Yanal'ın gözdesi Ocak'ta geliyor! | Fenerbahçe haberi...

Sol bekte Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlığı Ersun Yanal'ın savunma kurgusundaki planları bozarken o bölgede Nabil Dirar görev aldı.

Yanal'ın gözdesi Ocak'ta geliyor! | Fenerbahçe haberi...

Faslı futbolcunun fedakarlık yaparak iğnelerle oynadığı ortaya çıktı ve deneyimli isim milli arada ameliyat oldu.

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