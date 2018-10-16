Volkan Demirele Samandıra şoku!

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Volkan Demirel'e Samandıra şoku!
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, Dereağzı Tesisleri'ne gitti ancak antrenör bulamadı.
16 Ekim 2018 Salı, 09:54:25
Güncelleme: 09:55:37
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, çalışma programı çıkarma adına gittiği Dereağzı Tesisleri'nde antrenör bulamadı.
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A Takım'dan ayrı olarak çalışmalarını sürdürecek olan deneyimli kaleci Dereağzı'nda kendisiyle ilgilenecek antrenör bulamadı.
Sarı lacivertli takımda kadro dışı kalan ve bireysel olarak çalışmalarını Dereağzı Tesisleri'nde yapacak olan Volkan Demirel, kendisine program hazırlayacak antrenör bulamadı.
Kulüpten gönderilen 3 hocanın ardından altyapıdaki kaleci antrenörünün A Takıma gitmesi nedeniyle Dereağzı Tesisleri'nde şu anda kaleci antrenörü kalmadı.
Çalışma yapmak için tesislere giden Volkan Demirel bu nedenle henüz antrenmanlara başlayamadı. (FutbolArena)