Volkan Demirele Samandıra şoku! - Galeri - Fotomaç
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    16 Ekim 2018, Salı
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    Volkan Demirel'e Samandıra şoku!

    Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, Dereağzı Tesisleri'ne gitti ancak antrenör bulamadı.
    16 Ekim 2018 Salı, 09:54:25 Güncelleme: 09:55:37
    Volkan Demirele Samandıra şoku!

    Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, çalışma programı çıkarma adına gittiği Dereağzı Tesisleri'nde antrenör bulamadı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Volkan Demirele Samandıra şoku!

    A Takım'dan ayrı olarak çalışmalarını sürdürecek olan deneyimli kaleci Dereağzı'nda kendisiyle ilgilenecek antrenör bulamadı.

    Volkan Demirele Samandıra şoku!

    Sarı lacivertli takımda kadro dışı kalan ve bireysel olarak çalışmalarını Dereağzı Tesisleri'nde yapacak olan Volkan Demirel, kendisine program hazırlayacak antrenör bulamadı.

    Volkan Demirele Samandıra şoku!

    Kulüpten gönderilen 3 hocanın ardından altyapıdaki kaleci antrenörünün A Takıma gitmesi nedeniyle Dereağzı Tesisleri'nde şu anda kaleci antrenörü kalmadı.

    Volkan Demirele Samandıra şoku!

    Çalışma yapmak için tesislere giden Volkan Demirel bu nedenle henüz antrenmanlara başlayamadı. (FutbolArena)

    Volkan Demirele Samandıra şoku!
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