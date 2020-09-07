HaberlerGaleriVedat Muriqi'de şok eden gerçek! İtalyanlar böyle duyurdu
Vedat Muriqi'de şok eden gerçek! İtalyanlar böyle duyurdu
İtalya'nın ünlü spor gazetesi La Gazzetta dello Sport, Fenerbahçe'nin Lazio'ya göndermeye hazırlandığı Vedat Muriqi ile ilgili yazı yayınladı. Muriqi'yle ilgili bilinmeyen gerçeklerin anlatıldığı yazıda Kosovalı golcünün bonservis bedeli de açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
7 Eylül 2020 Pazartesi 09:32
Güncelleme: 07.09.2020 09:37
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Ünlü İtalyan gazetesi La Gazetta dello Sport'tan Francesco Pietrealla, Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olmaya hazırlanan Kosovalı golcü Vedat Muriqi'yle ilgili bir analiz yazısı yazdı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İŞTE O YAZI...
6 yaşında annesiyle birlikte öz vatanından ayrılmak zorunda kaldı: "Bir mahzende 50 kişiydik ve sadece 2 litre sütümüz vardı." Ardından gol atmaya başladı ve hiç durmadı.
"HİÇBİR ŞEYİ YOKTU"
Futboldan daha öte bir durum var, belki de her şeyden! Çünkü, Vedat Muriqi'nin hikayesinde acılar, korkular, ölümler ve savaş var. Kosova'nın Prizren şehinde doğdu. 6 yaşında uzun bir serüvenin, ev ev devam eden arabasız, araçsız bir yolculukla Arnavutluk'a iltica etti.
"50 kişiydik, bir hücrede uyuyorduk. O mahzendeki herkes için sadece 2 litre süt vardı." Annesi ağlıyordu. Sadece savaştan değil: "Kahvaltıda, öğlen yemeğinde ve akşam yemeğinde tek bir seçeneğimiz vardı: ekmek ve soğan!" Muriqi'nin hiçbir şeyi yoktu. Her şeyi gördü! Lazio'ya transferi ise görünenden daha fazlası...
26 yaşındaki Vedat Muriqi, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. 5 yıl önce Giresunspor'daydı. Türkiye'nin ikinci liginde 17 gol attı. Devre arasında ikinci ligden Rizespor'a gitti. Mücadeleyi kazandı, 8 gol attı ve takımı üst lige yükseldi.