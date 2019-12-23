Vedat Muriqi Fenerbahçe tarihine geçti!

Fenerbahçe, yaz transfer sezonunda Galatasaray'la girdiği transfer savaşını kazanmış ve Çaykur Rizespor'dan Vedat Muriqi'i kadrosuna katmıştı. 25 yaşındaki futbolcu attığı gollerle Fenerbahçe taraftarının sevgilisi konumuna geldi. Sarı-lacivertlilerin Kosovalı golcüsü, Süper Lig'de gösterdiği performansla Fenerbahçe tarihine geçti.
23 Aralık 2019 Pazartesi 23:47
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Yaz transfer sezonunda Fenerbahçe takımına katılan Vedat Muriqi, ilk senesi dolmadan başarılması zor bir şeyi başardı.
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Sarı-lacivertli takıma geldiği günden beri gösterdiği performanla beğeni toplayan Kosovalı golcü, Fenerbahçe'nin vazgeçilmez oyuncusu oldu.
Fenerbahçe, Vedat Muriqi'in olmadığı maçlarda gol yollarında etkisiz bir görüntü çizdi.
Son Beşiktaş maçında takımının 3'üncü golünü atarak galibiyete katkı sağlayan Kosovalı futbolcu, Süper Lig'deki gol sayısını 10'a yükseltmiş oldu.
Bu sezon gol krallığı yarışında da iddialı bir görüntü çizen Vedat Muriqi, Fenerbahçe tarihini adını yazdırdı.