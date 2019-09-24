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Vedat Muriç'e yapılan çılgın teklife Comolli'den olay cevap!
Süper Lig'in 5. haftasında sahasında ağırladığı Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisi öncesi moral depolayan Fenerbahçe'de Vedat Muriç ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kosovalı yıldız için teklifler gelmeye devam ediyor. Son olarak Muriç için yapılan çılgın teklife Damien Comolli'den olay cevap geldi. İşte detaylar...
24 Eylül 2019 Salı 09:27
Güncelleme: 24.09.2019 09:29
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Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bıraktıktan sonra hızlı bir yaz transfer dönemi geçiren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
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Sezonun sona ermesiyle birlikte kadrosunu baştan aşağı yenileyen sarı-lacivertlilerin en önemli transferlerinden birisi de Vedat Muriç'ti...
Sezon başında Çaykur Rizespor'dan transfer edilen Kosovalı golcü, sarı-lacivertli formayla çıktığı 5 resmi maçta 3 gol kaydetti.
Bu sezon gösterdiği performansla beklentileri aşan Muriç, son olarak Süper Lig'de çıktığı Ankaragücü maçında galibiyet golünü kaydederek takımının 3 puan kazanmasında önemli bir rol oynadı.
Muriç, Kosova Milli Takımı ile EURO 2020 Elemeleri kapsamında oynanan Çekya ve İngiltere maçlarında gösterdiği 2 gol ve 2 asistlik performansla dikkatleri üzerine çekmişti.