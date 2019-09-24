Vedat Muriç'e yapılan çılgın teklife Comolli'den olay cevap!

Süper Lig'in 5. haftasında sahasında ağırladığı Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisi öncesi moral depolayan Fenerbahçe'de Vedat Muriç ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kosovalı yıldız için teklifler gelmeye devam ediyor. Son olarak Muriç için yapılan çılgın teklife Damien Comolli'den olay cevap geldi. İşte detaylar...

24 Eylül 2019 Salı 09:27 Güncelleme: 24.09.2019 09:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





