Ve Fenerbahçe'de kulüp rekoru kırılıyor! Eljif Elmas apar topar ayrıldı... Son dakika haberleri

Bu yaz transfer gündemini en çok meşgul eden isimlerden biri olan Eljif Elmas ile ilgili son dakika gelişmesi yaşanıyor... Napoli ile yılan hikayesine dönen transfer anlaşmasında artık sona gelinirken Makedon yetenek, bavullarını topladı ve apar topar takımdan ayrıldı. İşte Fenerbahçe'nin kazanacağı ücret ve ve Eljif Elmas-Napoli transfer gelişmesine dair son yaşanan son durum...