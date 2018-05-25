Valbuena Fransız basınına konuştu: Dönmüyorum

Tek kötü tarafın ise Fenerbahçe'de milli takıma dönme şansının azalması olduğunu belirtip bunu teknik direktör Aykut Kocaman'a bağlamıştı. Valbuena ile ilgili ayrıca geçtiğimiz günlerde flaş bir iddia ortaya atılmıştı. Tecrübeli futbolcunun, Kocaman'ın göreve devam etmesi durumunda menajerine "Hoca varsa ben yokum. Kocaman kalırsa bana takım bul" dediği iddia edilmişti.