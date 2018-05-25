Valbuena Fransız basınına konuştu: Dönmüyorum
Tatilini ülkesi Fransa'da geçiren Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mathieu Valbuena, Türkiye ve sarı-lacivertli takımla ilgili yeni açıklamalar yaptı. Blanquefort'ta kendi adının verildiği bir sahanın açılış törenine katılan tecrübeli futbolcu, Bordeaux alt yapısında futbola başlaması ve geçtiğimiz aylarda adının Fransız ekipleriyle geçmesi üzerine gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Tek kötü tarafın ise Fenerbahçe'de milli takıma dönme şansının azalması olduğunu belirtip bunu teknik direktör Aykut Kocaman'a bağlamıştı. Valbuena ile ilgili ayrıca geçtiğimiz günlerde flaş bir iddia ortaya atılmıştı. Tecrübeli futbolcunun, Kocaman'ın göreve devam etmesi durumunda menajerine "Hoca varsa ben yokum. Kocaman kalırsa bana takım bul" dediği iddia edilmişti.
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