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Unutulmaz Galatasaray - Fenerbahçe derbi sözleri
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşmaya hazırlanırken, geçmişten günümüze damga vuran derbi sözlerini sizler için derledik...
26 Eylül 2019 Perşembe 23:24
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yaklaşırken, derbi hakkında söylenen unutulmaz sözler paylaşılmaya başlandı.
İşte dev derbi için söylenen birbirinden ilginç sözler...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Mondragon: 'Birisi bana 'şampiyon olmayacaksın ama F.Bahçe'yi deplasmanda yeneceksin' dese 'tamam' derim'
Hasan Şaş: 'Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenmek için her şeyi yaptık. Mondragon, bir sürü mum yaktı; yine olmadı. Bülent Tulun'a; Abi bu soyunma odasını yakacak ama yine yeniliyoruz' demiştim.
Ahmet Çakar: 'Mancini 10 kişi kalan rakibine karşı oyuncularına 'yerde yat' diyorsa bu ülkenin en büyüğü Fenerbahçe'dir'
Hakan Ünsal: 'Yıllardır Fenerbahçe karşısında alınan mağlubiyetler nasıl bir psikoloji oluşturduysa G.Saraylılarda; kazandıklarına inanmakta güçlük çekiyorlardı.'