Sezon sonuna kadar takımı eski futbolcularından Mehmet Aurelio'ya teslim eden Fenerbahçe'de hoca arayışı sürüyor. Sarı-lacivertlilerde favori Erol Bulut olsa da yerli ve yabancı birçok isim de gündemde. O teknik adamlardan biriyle ilgili dikkat çeken bir olay ortaya çıktı.