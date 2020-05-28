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Ünlü teknik adama Fenerbahçe'den büyük şok! Numarasını aldılar ama...
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi devam eden teknik direktör arayışında yerli ve yabancı birçok hocanın adı geçiyor. Bu kapsamda gündeme gelen bir isimle ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Sarı-lacivertli yönetimin, sonradan irtibata geçmek üzere numarasını aldığı tecrübeli çalıştırıcıyı hiç aramadığı öğrenildi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri
28 Mayıs 2020 Perşembe 10:21
Güncelleme: 28.05.2020 10:21
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Sezon sonuna kadar takımı eski futbolcularından Mehmet Aurelio'ya teslim eden Fenerbahçe'de hoca arayışı sürüyor. Sarı-lacivertlilerde favori Erol Bulut olsa da yerli ve yabancı birçok isim de gündemde. O teknik adamlardan biriyle ilgili dikkat çeken bir olay ortaya çıktı.
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Ersun Yanal'ın gidişinin ardından Fenerbahçe'de teknik direktör adayları arasında ismi yer alan Cristoph Daum, 3 ay önce Almanya'nın Köln kentindeki bir organizasyonda sarı-lacivertli yöneticilerle buluşmuştu.
Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçeli yöneticilerin burada Daum'dan irtibata geçmek üzere telefon numarasını aldığı ancak 3 aydır Alman teknik adamı Sarı-Lacivertli kulüpten kimsenin aramadığı öğrenildi.
Fenerbahçe'de bir kez daha teknik adamlık yapma umudu doğan Daum'un, kendisiyle uzun süredir temasa geçilmemesiyle hayalleri suya düşmüş oldu. Daum daha önce 2 kez F.Bahçe'yi çalıştırmıştı.
FENER'İ 2 KEZ ŞAMPİYON YAPTI Şu an takım çalıştırmayan Cristoph Daum, Fenerbahçe'nin başında 2003-04 ve 2004-05 yıllarında iki kez şampiyonluk yaşamıştı.