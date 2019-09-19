Ümit Karan'dan olay Vedat Muriç açıklaması!

ski futbolcu Ümit Karan; Galatasaray 17 kulübün geçen sene imza toplaması, bu sene TFF'nin 19.05'te ceza açıklaması, Ümit Davala'nın ceza yemesi ve Ali Koç'un TFF Başkanı'nın yanına gidip en çok şampiyon olan takım isimli fotoğrafı hediye etmesi gibi birçok konuda açıklamalarda bulundu. Karan ayrıca Fenerbahçe'nin yıldızı Vedat Muriç hakkında da çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
19 Eylül 2019 Perşembe 11:50
Güncelleme: 19.09.2019 11:50
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Ümit Karan, "Şu an Süper Lig'de kutsal bir ittifak var, hepsi de Galatasaray'a karşı. Son 4 haftada TFF ve karşı takımlar tarafından Galatasaray'a karşı yapılan hatalar çok tehlikeli işler.
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Şu an Türkiye'nin en iyi futbol takımı ve en iyi kadroya sahip olan takımı Galatasaray, son iki senenin de şampiyonu. Bu takımı engellemek için her şey deneniyor. Bizim bunun önüne geçmemiz lazım" dedi.
"Betondan Betona, Yeşilden Yeşile, Ağaçtan Ağaca" farkındalık projesi kapsamında İstanbul'da bir restoranda iş adamı Medet Anlı ile basın toplantısına katılan Galatasaraylı eski yıldız futbolcu ve teknik direktör Ümit Karan,açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'a karşı üst üste hatalar yapıldığını söyleyen eski milli futbolcu, "Şu an Süper Lig'de kutsal bir ittifak var, hepsi de Galatasaray'a karşı. Son 4 haftada TFF ve karşı takımlar tarafından Galatasaray'a karşı yapılan hatalar çok tehlikeli işler.
Şu an Türkiye'nin en iyi futbol takımı ve en iyi kadroya sahip olan takım Galatasaray, son iki senenin de şampiyonu. Bu takımı engellemek için her şey deneniyor. Bizim bunun önüne geçmemiz lazım. Spor ve centilmenlik anlamında kimsenin kimseye karışmaması lazım. Süper Lig'de 4'üncü hafta oynandı.