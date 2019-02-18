UEFA'dan Fenerbahçe'ye inceleme! - Fotomaç
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UEFA'dan Fenerbahçe'ye inceleme!
Avrupa Ligi'nde Zenit deplasmanına çıkacak Fenerbahçe'ye, UEFA'dan kötü haber geldi.
18 Şubat 2019 Pazartesi 19:07
Güncelleme: 18.02.2019 19:07
Fenerbahçe'ye Zenit maçı öncesi UEFA'dan şok...
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Sarı-Lacivertliler, geçtiğimiz hafta Avrupa Ligi'nde Zenit'i ağırlamıştı.
Maçı 1-0 kazanan Fenerbahçe, rövanş öncesi avantaj elde etmişti.
21 Şubat'ta rövanş karşılaşmasına çıkacak olan sarı-lacivertlilere UEFA'dan kötü haber geldi.
Fenerbahçe'nin Zenit ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında tribünlerde yaşanan olaylar sebebiyle UEFA tarafından incelemeye alınacak.