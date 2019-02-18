UEFA'dan Fenerbahçe'ye inceleme! - Fotomaç
18 Şubat 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri UEFA'dan Fenerbahçe'ye inceleme!

UEFA'dan Fenerbahçe'ye inceleme!

Avrupa Ligi'nde Zenit deplasmanına çıkacak Fenerbahçe'ye, UEFA'dan kötü haber geldi.
18 Şubat 2019 Pazartesi 19:07 Güncelleme: 18.02.2019 19:07
UEFA'dan Fenerbahçe'ye inceleme!

Fenerbahçe'ye Zenit maçı öncesi UEFA'dan şok...

GALERİ DEVAM EDİYOR
UEFA'dan Fenerbahçe'ye inceleme!

Sarı-Lacivertliler, geçtiğimiz hafta Avrupa Ligi'nde Zenit'i ağırlamıştı.

UEFA'dan Fenerbahçe'ye inceleme!

Maçı 1-0 kazanan Fenerbahçe, rövanş öncesi avantaj elde etmişti.

UEFA'dan Fenerbahçe'ye inceleme!

21 Şubat'ta rövanş karşılaşmasına çıkacak olan sarı-lacivertlilere UEFA'dan kötü haber geldi.

UEFA'dan Fenerbahçe'ye inceleme!

Fenerbahçe'nin Zenit ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında tribünlerde yaşanan olaylar sebebiyle UEFA tarafından incelemeye alınacak.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN