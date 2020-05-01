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Trezeguet için transfer savaşı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray transferde amansız bir mücadeleye girdi... Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun transfer hedefleri için çalışmalarını sürdüren 3 İstanbul kulübü için tek isim yazdıldı... Arap medyasında çıkan haberde 3 kulübün de Premier Lig'in yıldızı ile ilgilendiği ifade edildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

1 Mayıs 2020 Cuma 13:56 Güncelleme: 01.05.2020 16:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





