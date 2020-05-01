Trezeguet için transfer savaşı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Mayıs 2020, Cuma
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Trezeguet için transfer savaşı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray transferde amansız bir mücadeleye girdi... Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun transfer hedefleri için çalışmalarını sürdüren 3 İstanbul kulübü için tek isim yazdıldı... Arap medyasında çıkan haberde 3 kulübün de Premier Lig'in yıldızı ile ilgilendiği ifade edildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
1 Mayıs 2020 Cuma 13:56 Güncelleme: 01.05.2020 16:48
Trezeguet için transfer savaşı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Süper Lig devleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray transfer için kılıçları çekti...

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Trezeguet için transfer savaşı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada 3 büyük kulüp de mali olarak yaşanılan zarardan dem vururken, futbolcu maaşlarında indirime gideceğini belirtmişti.

Trezeguet için transfer savaşı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, gelecek sezondan itibaren 30 yaş altı futbolculara yöneleceğini sarı kırmızılı yönetime iletmiş ve transfer listesini buna göre hazırlamıştı.

Trezeguet için transfer savaşı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Fenerbahçe, önceliğini teknik direktör konusuna verirken, transferde de ince eleyip sık dokuyor. Kanarya, piyasada bulunan düşük maliyetli ve kısa sürede takıma katkı sağlayabilecek isimlerle birebir temas halinde.

Trezeguet için transfer savaşı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Beşiktaş, corona virüsü dolayısıyla mali anlamda en çok zarara uğrayan kulüp olmakla beraber, elinde 'yüksek maaş alan' isimlerle yollarını ayıracak ve Fenerbahçe'nin metoduna uyarak maliyeti düşük isimleri kadrosuna dahil edecek.

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