Transferde son dakika! Mesut Özil ve Comolli...

Son olarak sahasında ağırladığı İttifak Holding Konyaspor'u 5-1 mağlup eden Fenerbahçe'de moraller yerine geldi. Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda karşılaşacağı İstikbal Mobilya Kayserispor'u mağlup ederek zirvedeki iddiasını sürdürmek isteyen sarı-lacivertlilerde bir yandan ocak ayı için çalışmalar sürüyor. Başta sol bek olmak üzere birkaç bölgeye daha takviye yaparak şampiyonluk yoluna emin adımlarla ilerlemek isteyen sarı-lacivertlilerde Mesut Özil gündemden düşmüyor...Yönetim, Fenerbahçeli taraftarların transferini heyecanla beklediği yıldız futbolcu için harekete geçti.
29 Ekim 2019 Salı 10:31
Güncelleme: 29.10.2019 11:19
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Süper Lig'de oynadığı son iki maçtan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de yüzler gülüyor...
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Sezonu zirvede tamamlayarak hem 4. yıldızı takmak hem de 6 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Kanarya, ocak ayı transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.
Sarı-lacivertliler, teknik heyetin raporu doğrultusunda başta sol bek olmak üzere birçok bölgeye takviye yapmayı planlıyor.
Takımı güçlendirmek için harekete geçen yönetimin hedefindeki isimlerden birisi de Mesut Özil...
COMOLLIİNGİLTERE YOLCUSU
Arsenal'in İspanyol teknik direktörü UnaiEmery ile birlikte yönetimin ortak kararı sonrası kadro dışı bırakılan Mesut Özil için Fenerbahçe elini çabuk tutmakta kararlı.