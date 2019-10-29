Transferde son dakika! Mesut Özil ve Comolli...

Son olarak sahasında ağırladığı İttifak Holding Konyaspor'u 5-1 mağlup eden Fenerbahçe'de moraller yerine geldi. Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda karşılaşacağı İstikbal Mobilya Kayserispor'u mağlup ederek zirvedeki iddiasını sürdürmek isteyen sarı-lacivertlilerde bir yandan ocak ayı için çalışmalar sürüyor. Başta sol bek olmak üzere birkaç bölgeye daha takviye yaparak şampiyonluk yoluna emin adımlarla ilerlemek isteyen sarı-lacivertlilerde Mesut Özil gündemden düşmüyor...Yönetim, Fenerbahçeli taraftarların transferini heyecanla beklediği yıldız futbolcu için harekete geçti.