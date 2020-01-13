Transfer itirafı geldi! "Fenerbahçe ile görüşüyoruz"

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar son sürat devam ediyor... Sarı lacivertliler, ilk yarının sona ermesinin ardından Antalya'da kamp dönemine girmişti. İlk olarak savunmada yaşanan problemi çözen Fenerbahçe, kadrosuna Bundesliga ekiplerinden Frankfurt'ta forma giyen Simon Falette'yi katmıştı. Kanarya, öncelikle maliyeti düşük ve takıma çabuk adapte olabilecek bir isme imza attırmaya çalışıyor. Bu bağlamda sol bek pozisyonu için de alternatiflerini değerlendiren sarı lacivertlilerde sürpriz gerçek ortaya çıktı! İşte detaylar...

13 Ocak 2020 Pazartesi 12:03 Güncelleme: 13.01.2020 13:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





