Transfer itirafı geldi! "Fenerbahçe ile görüşüyoruz"
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar son sürat devam ediyor... Sarı lacivertliler, ilk yarının sona ermesinin ardından Antalya'da kamp dönemine girmişti. İlk olarak savunmada yaşanan problemi çözen Fenerbahçe, kadrosuna Bundesliga ekiplerinden Frankfurt'ta forma giyen Simon Falette'yi katmıştı. Kanarya, öncelikle maliyeti düşük ve takıma çabuk adapte olabilecek bir isme imza attırmaya çalışıyor. Bu bağlamda sol bek pozisyonu için de alternatiflerini değerlendiren sarı lacivertlilerde sürpriz gerçek ortaya çıktı! İşte detaylar...
13 Ocak 2020 Pazartesi 12:03
Güncelleme: 13.01.2020 13:49
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Süper Lig'de son olarak Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, hem deplasmanda yaşanan kötü gidişatı sona erdirmiş, hem de şampiyonluk potasında kalarak 2. yarı öncesi iddiasını sürdürmüştü.
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Lider Sivasspor'un 6 puan gerisinde kalan sarı lacivertliler, bu farkı indirebileceğinden şüphe duymazken, ilk yarıda yaşanılan aksaklıkları masaya yatırdı. Bu bağlamda transfer döneminde önceliğini savunmaya veren Fenerbahçe, Frankfurt'tan Simon Falette'ye resmi imzayı attırmıştı.
Spekülasyonlara konu olan Falette, Sportif Direktör Damien Comolli ve Başkan Ali Koç'un arasını açmış, Comolli'nin twitter hesabından konu ile ilgili yaptığı açıklama sonrasında büyük infiale neden olmuştu.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe'de transfer için yeni bir perde açıldı... Sezon içerisinde yaşadığı sakatlıklarla sol bek pozisyonunda Hasan Ali Kaldırım'ı kullanamayan Fenerbahçe, Nabil Dirar'ı denemişti.
Dirar'ın etkili futboluna karşın defansif anlamda zaafiyet vermesi, bu konuda ara transfer için kırmızı alarm verilmesine sebep olmuş, Türkiye'den ve dünyadan bu bölgede değerlendirilebilecek isimlerle temasa geçilmişti.