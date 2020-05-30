Thiago Silva için düğmeye basıldı! Süper Lig'e geliyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Mayıs 2020, Cumartesi
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Thiago Silva için düğmeye basıldı! Süper Lig'e geliyor

Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada Süper Lig ekipleri transfer için gaza bastı. Birçok oyuncunun adı Süper Lig için anılırken, dünya yıldızı bir isim için girişimler başladı. Fransa'nın köklü kulüplerinden Paris Saint-Germain'in Brezilyalı oyuncusu Thiago Silva son günlerde Süper Lig için anılan isimlerden... İşte dev transfer harekatının detayları.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 17:45 Güncelleme: 30.05.2020 17:52
Thiago Silva için düğmeye basıldı! Süper Lig'e geliyor

12 Haziran'da başlayacak lig maçları için antrenmanlarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

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Thiago Silva için düğmeye basıldı! Süper Lig'e geliyor

Transferde ince eleyip sık dokuyacak olan sarı-lacivertliler, yapacağı takviyelerle yeni sezonda taraftarına şampiyonluk hediye etmeyi amaçlıyor.

Thiago Silva için düğmeye basıldı! Süper Lig'e geliyor

Bu doğrultuda dört koldan arayışlarını sürdüren Kanarya'nın önceliği ise yerli transferi...

Thiago Silva için düğmeye basıldı! Süper Lig'e geliyor

İlk olarak Gölcükspor'da forma giyen İsmail Yüksek ile 5 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler; Gökhan Gönül, Caner Erkin, Alpaslan Öztürk, Nuri Şahin, Kenan Karaman, Nazım Sangare, Mert Çetin, Mert Müldür Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş gibi isimleri gündemine aldı.

Thiago Silva için düğmeye basıldı! Süper Lig'e geliyor

Neredeyse her bölgeye takviye yapmayı planlayan yönetim, yerli takviyelerinin ardından savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandıracak.

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