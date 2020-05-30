Thiago Silva için düğmeye basıldı! Süper Lig'e geliyor

Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada Süper Lig ekipleri transfer için gaza bastı. Birçok oyuncunun adı Süper Lig için anılırken, dünya yıldızı bir isim için girişimler başladı. Fransa'nın köklü kulüplerinden Paris Saint-Germain'in Brezilyalı oyuncusu Thiago Silva son günlerde Süper Lig için anılan isimlerden... İşte dev transfer harekatının detayları.