Spor yazarları Fenerbahçe - Dinamo Zagreb maçını yazdı

Ahmet Çakar: Comolli derhal istifa etmeli! I Sabah



Dün gece şunu gördüm ki Damien Comolli, Fenerbahçe'yi ciddi anlamda sabote etmiş. Frey, Benzia ve diğerlerini takıma getirtti, takımın en iyi iki üç oyuncusunu da sattırttı. Örneğin Frey... İyi niyetli, kuvvetli ama kalite olarak ancak Fenerbahçe PAF takımında oynar. Kaleye 15 metre uzaklıkta şutu çekiyor, bakın top kaleye gitmiyor. Auta da gitmiyor, taca gidiyor! Böyle kaliteye sahip bir oyuncuyu 2.5 milyon Euro bonservisle Fenerbahçe'ye getiren Comolli ya futbolu bilmiyordur ya da gizli bir ajandası vardır.