Spor yazarları Fenerbahçe - Dinamo Zagreb maçını yazdı
Ahmet Çakar: Comolli derhal istifa etmeli! I Sabah
Dün gece şunu gördüm ki Damien Comolli, Fenerbahçe'yi ciddi anlamda sabote etmiş. Frey, Benzia ve diğerlerini takıma getirtti, takımın en iyi iki üç oyuncusunu da sattırttı. Örneğin Frey... İyi niyetli, kuvvetli ama kalite olarak ancak Fenerbahçe PAF takımında oynar. Kaleye 15 metre uzaklıkta şutu çekiyor, bakın top kaleye gitmiyor. Auta da gitmiyor, taca gidiyor! Böyle kaliteye sahip bir oyuncuyu 2.5 milyon Euro bonservisle Fenerbahçe'ye getiren Comolli ya futbolu bilmiyordur ya da gizli bir ajandası vardır.
Gelelim maça... İlk yarı bÜtün kontrol Fenerbahçe'deydi. Her atakta Valbuena kalitesiyle başrol oynadı. Çok net pozisyon kaçırmasa da Fenerbahçe çizgiye indiğinde etkili oldu ama dedik ya, Frey'in kalitesi belli, üstelik top almaya hep geriye geliyor ve başaramıyor. İlk yarı Dinamo Zagreb oyunu rölantiye aldı. Aslında kontraya iyi çıkan, hızlı oyuncuları var.
İkinci yarı ise kontrol Dinamo Zagreb'e geçti. Özellikle orta sahada yapılan top kayıpları ve rakibin bu alanı çok rahat geçerek Fenerbahçe'nin üzerine gelmesi zor anlar yaşattı. Eğer hakem hakem olsaydı Dinamo Zagreb'in penaltısını da verip hakkını yemezdi. Tamam, iptal ettiği golde faul var ama her hakemin vereceği tipten değil...
Gürcan Bilgiç: Tarzımız Valbuena
Travmatik bir yenilginin ardından, rüzgarın yönünün tekrar değiştirmek, Dinamo'dan önceki rakibiydi Fenerbahçe'nin. Grup matematiği içinde "kazanmak zorunda" kısmı geçilmiş, "yenilmemek şart" bölümü de eklenmişti. Buna rağmen Kadıköy'ün soğuk gecesinde, tribüne gelenleri ısıtacak golün peşine de düştüler. Koeman biri mecburi üç rotasyon yaptı. Silimani ve Topal kement atılan oyuncular oldu.