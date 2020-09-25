Galeri Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Samatta'nın ardından bir bomba daha! Fenerbahçe'yi paylaştı

Son dakika transfer haberi: Samatta'nın ardından bir bomba daha! Fenerbahçe'yi paylaştı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Vedat Muriqi'nin İtalya ekibi Lazio'ya transferinin ardından forvet arayışlarını sıklaştıran sarı-lacivertliler Tanzanyalı Samatta'yı İstanbul'a getirmiş, yıldız futbolcunun transferi için görüşmelere başladığını KAP'a bildirmişti. Bu transferin ardından kadroya bir forvet daha katması planlanan Kanarya'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Ze Luis ve Perotti'nin ardından gündeme gelen yıldız isim Fenerbahçe paylaşımında bulundu. İşte o paylaşım ve detaylar...