Galeri Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kriz büyüyor! Erol Bulut'tan yönetime 5 maddelik Caner Erkin raporu

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kriz büyüyor! Erol Bulut'tan yönetime 5 maddelik Caner Erkin raporu

Son dakika spor haberi... Trabzonspor derbisinde alınan galibiyetle morallenen Fenerbahçe'de tek hedef sezon sonunda şampiyonluk kupasını müzeye götürebilmek. Çalışmalarını bu yönde sürdüren sarı-lacivertlilerde zorlu Trabzonspor mücadelesi öncesi şaşırtan bir gelişme yaşanmış, tecrübeli oyuncu Caner Erkin maç kadrosunda kendisine yer bulamamıştı. Bu kararın nedenleri sorgulanırken, teknik direktör Erol Bulut'un Sportif Direktör Emre Belözoğlu'na 5 maddelik bir Caner Erkin raporu sunduğu öğrenildi. İşte detaylar... (FB haberi)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kriz büyüyor! Erol Bulut'tan yönetime 5 maddelik Caner Erkin raporu

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kriz büyüyor! Erol Bulut'tan yönetime 5 maddelik Caner Erkin raporu

Süper Lig'de son oynadığı kritik Trabzonspor deplasmanından 3 puanla dönmeyi başaran Fenerbahçe'de bu mücadele öncesinde Caner Erkin şoku yaşanmıştı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kriz büyüyor! Erol Bulut'tan yönetime 5 maddelik Caner Erkin raporu

Kritik mücadele öncesi kulüpten yapılan açıklamada Caner Erkin'in ismi karşılaşmanın kadrosuna yer almazken, bu kadar birçok söylentiyi de beraberinde getirmişti.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kriz büyüyor! Erol Bulut'tan yönetime 5 maddelik Caner Erkin raporu

Sakatlığı bulunmamasına rağmen tesislerde kadroda olmadığının haberini alan tecrübeli sol bek, hiçbir şey demeden sessiz bir şekilde Samandıra'dan ayrılırken bu kararın nedenleri sorgulanmaya başlamıştı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kriz büyüyor! Erol Bulut'tan yönetime 5 maddelik Caner Erkin raporu

Kararın nedeni olarak da Caner'in hafta içi takımla yapılan toplantıda "Fenerbahçe böyle oynamaz daha çok hücum yapmalıyız" diye bir ifade kullandığı ve bu yorumun Erol Bulut'un hoşuna gitmediği öğrenilmişti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kriz büyüyor! Erol Bulut'tan yönetime 5 maddelik Caner Erkin raporu

Çok konuşulan bu kararın ardından ise bu hafta sonuna kadar takımla çalışmalara katılmaması kararlaştırılan Caner Erkin'in kaderi Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun yapacağı toplantı sonrası netlik kazanacağı öğrenildi.

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