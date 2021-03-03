Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kriz büyüyor! Erol Bulut'tan yönetime 5 maddelik Caner Erkin raporu
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Son dakika spor haberi... Trabzonspor derbisinde alınan galibiyetle morallenen Fenerbahçe'de tek hedef sezon sonunda şampiyonluk kupasını müzeye götürebilmek. Çalışmalarını bu yönde sürdüren sarı-lacivertlilerde zorlu Trabzonspor mücadelesi öncesi şaşırtan bir gelişme yaşanmış, tecrübeli oyuncu Caner Erkin maç kadrosunda kendisine yer bulamamıştı. Bu kararın nedenleri sorgulanırken, teknik direktör Erol Bulut'un Sportif Direktör Emre Belözoğlu'na 5 maddelik bir Caner Erkin raporu sunduğu öğrenildi. İşte detaylar... (FB haberi)