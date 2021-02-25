Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de iç hesaplaşma! Takımı topladılar ve...
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Son dakika spor haberi... Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin ardından Karagümrük maçında alınan galibiyetle nefes alırken, son oynanan Göztepe maçındaki 1-0'lık mağlubiyet taraftarları derinden üzerken liderlik yarışında da Galatasaray'ın 3 puan gerisine düşmesine neden olmuştu. Hal böyle olunca eleştiri oklarının hedefi olan Erol Bulut için bazı taraftarlarca 'istifa' sözleri dillendirilirken, sarı-lacivertlilerin tecrübeli oyuncuları Caner, Gökhan ve Ozan futbolcuları toplarken kritik Trabzonspor karşılaşması öncesi görüşlerini bildirdiler. İşte detaylar... | Fenerbahçe (FB) haberleri