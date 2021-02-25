Galeri Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de iç hesaplaşma! Takımı topladılar ve...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de iç hesaplaşma! Takımı topladılar ve...

Son dakika spor haberi... Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin ardından Karagümrük maçında alınan galibiyetle nefes alırken, son oynanan Göztepe maçındaki 1-0'lık mağlubiyet taraftarları derinden üzerken liderlik yarışında da Galatasaray'ın 3 puan gerisine düşmesine neden olmuştu. Hal böyle olunca eleştiri oklarının hedefi olan Erol Bulut için bazı taraftarlarca 'istifa' sözleri dillendirilirken, sarı-lacivertlilerin tecrübeli oyuncuları Caner, Gökhan ve Ozan futbolcuları toplarken kritik Trabzonspor karşılaşması öncesi görüşlerini bildirdiler. İşte detaylar... | Fenerbahçe (FB) haberleri

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de iç hesaplaşma! Takımı topladılar ve...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de iç hesaplaşma! Takımı topladılar ve...

Sarı lacivertlilerde tüm hesaplar Trabzonspor maçından galibiyetle ayrılmak üzere yapıldı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de iç hesaplaşma! Takımı topladılar ve...

Sabah'ın haberine göre; Başarının hep birlikte çalışarak ve inanarak geleceğini ifade eden oyuncular herkesin gidişatı olumlu duruma getirmek için mücadele etmesi gerektiği hakkında fikir birliğine varılırken, son dakika bilgisine göre Pelkas'ın Trabzonspor maçında ilk 11'de olması bekleniyor.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de iç hesaplaşma! Takımı topladılar ve...

OYUNCULAR TOPLANDI! 'FATURAYI HOCAYA BIRAKMAYIN'
Fenerbahçe'de futbolcuların iç hesaplaşmaya gittiği öğrenilirken, ortada bir olumsuz durum varsa hep birlikte yükü omuzlamak gerektiğinin konuşulduğunu vurgulandı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de iç hesaplaşma! Takımı topladılar ve...

FUTBOLCULAR İÇ HESAPLAŞMA YAPTI!
Fenerbahçeli futbolcular iç hesaplaşma yaptı. 'Faturayı bir kişiye bırakarak başarı gelmez. Tabloyu olumluya çevirmek için çok önemli bir fırsat var. Bunu tek başına hoca yapamaz.' görüşleri öne çıktı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de iç hesaplaşma! Takımı topladılar ve...

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun takımla yaptığı toplantıların ardından futbolcular kendi içlerinde bir araya geldi.

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