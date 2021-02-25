Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de iç hesaplaşma! Takımı topladılar ve...

Sabah'ın haberine göre; Başarının hep birlikte çalışarak ve inanarak geleceğini ifade eden oyuncular herkesin gidişatı olumlu duruma getirmek için mücadele etmesi gerektiği hakkında fikir birliğine varılırken, son dakika bilgisine göre Pelkas'ın Trabzonspor maçında ilk 11'de olması bekleniyor.