Galeri Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Erol Bulut ayrılığa onay verdi!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Erol Bulut ayrılığa onay verdi!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Yeni sezona deplasmanda Çaykur Rizespor galibiyeti ile başyana Fenerbahçe'de Hatayspor maçında sahadan mutlak 3 puanla ayrılmanın planları yapılıyor. Ligin dışında transfer çalışmalarına da hız veren sarı-lacivertlilerde hareketli saatler yaşanıyor. Son olarak Vedat Muriqi ve Jailson'un ayrılmasının ardından teknik direktör Erol Bulut bir ismin ayrılığına daha onay verdi. İşte detaylar...