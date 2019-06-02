Fenerbahçe'de kiralık sözleşmesi sona eren ve Leicester City'e dönen 30 yaşındaki Islam Slimani'nin bonservisi belli oldu. İngiliz kulübünün, oyuncuyu transfer etmek isteyen Portekiz ekibi Sporting Lizbon'dan istediği rakam ortaya çıktı.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
2 Haziran 2019 Pazar 16:46
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Fenerbahçe'nin geçirdiği kötü sezonda bekleneni veremeyerek hayal kırıklığına neden olan Islam Slimani'nin sarı-lacivertli takımdaki macerası sona erdi.
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Cezayirli golcü, bonservisini elinde bulunduran Leicester City'e dönerken kulüplerin transfer listelerinde de yerini almaya başladı.
Portekiz basınından Record'un haberine göre Sporting Lizbon oyuncuyu kiralamak için İngiliz ekibine teklif götürdü.
Tecrübeli futbolcuyu satmak istediğini söyleyen Leicester City'nin bonservis talebi ise 10 milyon euro oldu.
Slimani için istenen bu rakamı oldukça yüksek bulan Portekiz temsilcisinin transferde geri adım attığı belirtiliyor.
Fenerbahçe ile geride bıraktığımız sezon 25 maça çıkan Slimani, bu karşılaşmalarda 5 gol kaydetti.
30 yaşındaki Cezayirli futbolu, milli takım formasıyla çıktığı 59 müsabakada ise rakip ağlara 26 gol bıraktı.