Sezon başından bu yana Süper Ligde değeri en çok artan 14 isim - Galeri - Fotomaç
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    13 Ekim 2018, Cumartesi
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    Sezon başından bu yana Süper Lig'de değeri en çok artan 14 isim

    Süper Lig'in başlamasıyla bazı futbolcuların değerleri de arttı. İşte sezon başından bu yana Süper Lig'de değerini en çok arttıran 14 futbolcu...
    13 Ekim 2018 Cumartesi, 20:41:36 Güncelleme: 21:11:54
    Sezon başından bu yana Süper Ligde değeri en çok artan 14 isim

    RYAN BABEL

    Piyasa değeri: 6.5 milyon euro
    Artış: 8,3 %

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Sezon başından bu yana Süper Ligde değeri en çok artan 14 isim

    SERKAN KIRINTILI

    Piyasa değeri: 1 milyon euro
    Artış: 25,0 %

    Sezon başından bu yana Süper Ligde değeri en çok artan 14 isim

    ERTUĞRUL ERSOY

    Piyasa değeri: 2.25 milyon euro
    Artış: 28,6 %

    Sezon başından bu yana Süper Ligde değeri en çok artan 14 isim

    BARIŞ ALICI

    Piyasa değeri: 2 milyon euro
    Artış: 33,3 %

    Sezon başından bu yana Süper Ligde değeri en çok artan 14 isim

    JAILSON

    Piyasa değeri: 3.5 milyon euro
    Artış: 40,0 %

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