Sezon başından bu yana Süper Ligde değeri en çok artan 14 isim

Sezon başından bu yana Süper Lig'de değeri en çok artan 14 isim

Süper Lig'in başlamasıyla bazı futbolcuların değerleri de arttı. İşte sezon başından bu yana Süper Lig'de değerini en çok arttıran 14 futbolcu...

13 Ekim 2018 Cumartesi, 20:41:36 Güncelleme: 21:11:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





