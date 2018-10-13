Sezon başından bu yana Süper Ligde değeri en çok artan 14 isim - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Sezon başından bu yana Süper Lig'de değeri en çok artan 14 isim
Süper Lig'in başlamasıyla bazı futbolcuların değerleri de arttı. İşte sezon başından bu yana Süper Lig'de değerini en çok arttıran 14 futbolcu...
13 Ekim 2018 Cumartesi, 20:41:36
Güncelleme: 21:11:54
RYAN BABEL
Piyasa değeri: 6.5 milyon euro
Artış: 8,3 %
GALERİ DEVAM EDİYOR
SERKAN KIRINTILI
Piyasa değeri: 1 milyon euro
Artış: 25,0 %
ERTUĞRUL ERSOY
Piyasa değeri: 2.25 milyon euro
Artış: 28,6 %
BARIŞ ALICI
Piyasa değeri: 2 milyon euro
Artış: 33,3 %
JAILSON
Piyasa değeri: 3.5 milyon euro
Artış: 40,0 %