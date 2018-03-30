Şekip Mosturoğlu'dan 'saldırı' açıklaması
Tecrübeli idareci "İkiye bölünde doğrudan Ali Bey'le ilgili değil. Reina saldırısının olduğu gece Fenerbahçe'ye de sosyal medya üzerinden bir saldırı gerçekleşti. Cumhuriyet Savcılığına o süreç yansıtıldı. O hesapların FETÖ ile ilişkisi ortaya çıktı. Bu hesapların sayısı çoğaldı. Taraftarımızda bu tuzak hesapları Fenerbahçeli olarak görüp onlar üzerinden iletişim kurdular. Farkında olmadan bir yanının çalışmasına katkıda bulundular. Bu Cumhuriyet Savcılığının dosyalarıyla ispatlanmış bir şey. Biz yoksa Ali Bey'in adaylığıyla ilgili bir şey söylemedik" diye konuştu.
'FAYDALI BİR SEÇİM'
Sarı-lacivertli kulübün asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, seçim sürecinin çok önceden başladığını söyledi. Mosturoğlu "Ali Koç adaylığını çok uzun bir süre önce açıkladı. Başkanımız Aziz Yıldırım da açıkladı. Şimdi iki aday var. Kulüp içi demokrasi ve seçim kültürünün gelişmesi konusunda çok adaylı seçimlerin faydalı olduğunu düşünüyorum. Projeler yarışacaktır ve bu projeler Fenerbahçe'ye çağ atlatacaktır. Bu yüzden seçimin hayırlı, faydalı bir seçim olacağını düşünüyorum. Kazanan Fenerbahçe olacak" ifadelerini kullandı.
'UEFA KURALLARI UNUTULMAMALI'
"Ali Bey'in ağzından yüksek transferler olacağı şeklinde bir açıklamayı ben duymadım. Zaten UEFA kurallarını herkes biliyor. Bu kurallar içinde herkes projesini sunacaktır. Her iki başkan adayının da gerçeklere uygun olarak projelerini aktaracağını düşünüyorum. Şimdiden spekülasyon içinde olmamak lazım. UEFA ve TFF kuralları unutulmamalı"
'SPORCULARIMIZ ETKİLENMEYECEK'
Asbaşkan Şekip Mosturoğlu, tüm branşlarda ciddi bir yarışın içinde olduklarını belirtti. Seçim atmosferinin sporculara yansımaması için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti. Mosturoğlu "Tüm branşlardaki sporcularımızı seçim yarışının dışında tutmak için çaba sarf edeceğiz ama bunu yapmak çok da kolay değil. Taraftarımızın da seçim sürecinden çok fazla etkilendiğindiğini düşünüyorum" diye konuştu.
SEÇİME ALET EDİLMESİN
Şekip Mosturoğlu, 1959 yılı öncesi kazanılan şampiyonluklar konusuna da değindi: "Bu tamamen taraftarımızın projesi. Biz de 2 yıldır bunun üzerine çalışıyoruz. Ancak bunların seçim propogandası olarak lanse edilmesi bizleri üzüyor. Biz sadece geçmişteki şampiyonluklarımızın peşindeyiz"
'UEFA'DAN CEZA GELMEZ'
Sarı-lacivertli kulübün asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe'ye UEFA'dan bir ceza gelmesini beklemediğini söyledi. Mosturoğlu "UEFA ile zaman zaman karşılıklı görüşmelerde bulunuyoruz. Herhangi bir ceza ihtimali doğacağını sanmıyorum" dedi. Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu yineledi.
'KATILIM ÇOK YÜKSEK OLUR'
Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu seçime yoğun bir katılım beklediklerini dile getirdi. Mosturoğlu "Özellikle 1 milyon üye projesinden sonra üyelerimizde büyük bir artış oldu. Üye sayısı 32 bin civarında. Çok katılımlı bir genel kurul olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'ye de yakışan budur" diye konuştu.
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