Şekip Mosturoğlu'dan 'saldırı' açıklaması

Tecrübeli idareci "İkiye bölünde doğrudan Ali Bey'le ilgili değil. Reina saldırısının olduğu gece Fenerbahçe'ye de sosyal medya üzerinden bir saldırı gerçekleşti. Cumhuriyet Savcılığına o süreç yansıtıldı. O hesapların FETÖ ile ilişkisi ortaya çıktı. Bu hesapların sayısı çoğaldı. Taraftarımızda bu tuzak hesapları Fenerbahçeli olarak görüp onlar üzerinden iletişim kurdular. Farkında olmadan bir yanının çalışmasına katkıda bulundular. Bu Cumhuriyet Savcılığının dosyalarıyla ispatlanmış bir şey. Biz yoksa Ali Bey'in adaylığıyla ilgili bir şey söylemedik" diye konuştu.