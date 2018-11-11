Şampiyonluk uzak ihtimal! İşte Fenerbahçenin asıl hedefi - Galeri - Fotomaç
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Şampiyonluk uzak ihtimal! İşte Fenerbahçe'nin asıl hedefi
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de, hedef değişti
11 Kasım 2018 Pazar, 09:50:31
Güncelleme: 09:52:27
Lige, tarihinin en kötü başlangıcını yaparak giren sarı-lacivertlilerde ilk 4 hedefi bulunuyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ancak mevcut durumda bunu başarmak çok zor duruyor. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin Avrupa Kupası'na katılamama riski söz konusu oluyor.
Avrupa Ligi amacı
Bu nedenle Avrupa'da olmanın en kolay yolu Ziraat Türkiye Kupası'nı almak.
Önceki sezonlarda ikinci planda kalan bu hedef çerçevesinde sarı-lacivetliler yedek kadro ile maçlara çıkmıştı.
Bu sezon ise takım bu kupayı ilk hedef olarak belirlediği için maçlara as kadro ile çıkılacak.