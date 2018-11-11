Şampiyonluk uzak ihtimal! İşte Fenerbahçenin asıl hedefi - Galeri - Fotomaç
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    11 Kasım 2018, Pazar
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    Şampiyonluk uzak ihtimal! İşte Fenerbahçe'nin asıl hedefi

    Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de, hedef değişti
    11 Kasım 2018 Pazar, 09:50:31 Güncelleme: 09:52:27
    Şampiyonluk uzak ihtimal! İşte Fenerbahçenin asıl hedefi

    Lige, tarihinin en kötü başlangıcını yaparak giren sarı-lacivertlilerde ilk 4 hedefi bulunuyor.

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    Şampiyonluk uzak ihtimal! İşte Fenerbahçenin asıl hedefi

    Ancak mevcut durumda bunu başarmak çok zor duruyor. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin Avrupa Kupası'na katılamama riski söz konusu oluyor.

    Şampiyonluk uzak ihtimal! İşte Fenerbahçenin asıl hedefi

    Avrupa Ligi amacı

    Bu nedenle Avrupa'da olmanın en kolay yolu Ziraat Türkiye Kupası'nı almak.

    Şampiyonluk uzak ihtimal! İşte Fenerbahçenin asıl hedefi

    Önceki sezonlarda ikinci planda kalan bu hedef çerçevesinde sarı-lacivetliler yedek kadro ile maçlara çıkmıştı.

    Şampiyonluk uzak ihtimal! İşte Fenerbahçenin asıl hedefi

    Bu sezon ise takım bu kupayı ilk hedef olarak belirlediği için maçlara as kadro ile çıkılacak.

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