Samandırada Ersun Yanal sesleri! İşte o görüntüler - Galeri - Fotomaç
28 Kasım 2018, Çarşamba
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Samandıra'da Ersun Yanal sesleri! İşte o görüntüler

Fenerbahçeli taraftarlar, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nin önünde toplanarak, sarı-lacivertli takımın eski teknik direktörü Ersun Yanal lehine tezahüratta bulundu.
27 Kasım 2018 Salı, 21:35:18 Güncelleme: 21:36:58
Samandırada Ersun Yanal sesleri! İşte o görüntüler

Fenerbahçeli bir grup taraftar, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nin önünde toplanarak, sarı-lacivertli takımın eski teknik direktörü Ersun Yanal lehine tezahüratta bulundu.

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Samandırada Ersun Yanal sesleri! İşte o görüntüler

Süper Lig'in son haftasında yaşanan Trabzonspor mağlubiyetinin ardından sosyal medyada organize olan sarı-lacivertli taraftarlar, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nin önünde toplandı.

Samandırada Ersun Yanal sesleri! İşte o görüntüler

Yaklaşık 50 taraftar teknik direktör Ersun Yanal lehine uzun süre tezahürat yaparak, Fenerbahçe yönetimine eski teknik direktörlerinin takımın başına getirilmesi için çağrıda bulundu.

Samandırada Ersun Yanal sesleri! İşte o görüntüler

Taraftarlar, yağmurlu havaya rağmen uzun süre alandan ayrılmazken, emniyet güçleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Samandırada Ersun Yanal sesleri! İşte o görüntüler

Bu sırada polis ekipleri, taraftarlara dağılması için birçok kez anons yaptı.

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