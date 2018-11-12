Salih Uçan: 'Ben de Cumhurbaşkanı'yla fotoğraf çektirirdim'
AS Roma'daki iki yılını (2014-16) "kayıp" olarak niteleyen Uçan, Empoli macerasının kendisine Milli Takım'ın kapılarını açacağına inandığını dile getirdi. Uçan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektirdiği gerekçesiyle Almanya'da sert tepkilerle karşılaşan Mesut Özil'e de "Ona haksızlık yapıldı. Ben de Cumhurbaşkanı ile fotoğraf çektirirdim" diye destek verdi.
"KIVIRCIK SAÇLARLA KÜÇÜK GÖRÜNÜYORSUN KESTİR DEDİLER"
Salih, saç şeklini, tarzını değiştirmişsin. Takımını ve bir kez daha ülkeni de değiştirdin. Yeni hayatın nasıl gidiyor?
Yaklaşık 3 ay olmak üzere buraya geleli. Empoli küçük bir şehir, alışmak kolay oldu. Daha önce Roma'da da yaşamıştım zaten bu yüzden dil sorunum da yok. Arkadaşlarımla hemen kaynaştım, sıkıntı olmadı. Saçlarımı da kestim, küçüklüğümden beri her zaman kıvırcık kullandım. Fenerbahçe'de de bir ara denemiştim, bu kadar kısa olmasa da. Olumlu geri dönüşler aldım. Genelde güzel olduğunu söylediler. Şimdilik böyle devam edeceğim. Sonra eski haline döner, uzatır mıyım, bakalım uzatabilirim de. Kıvırcık çok genç gözüküyorsun, 17-18 yaşında gibisin, kestir, diyorlardı. Ben de böyle bir karar aldım.
''ARTIK TERCÜMAN KULLANMIYORUM"
İtalyanca çalışmaya devam ediyor musun?
Roma'dayken bir arkadaşımla birlikte çalıştım. Şu anda da zaten her geçen gün yeni bir kelime öğreniyorsun, soyunma odasında olsun, sahada olsun. Ekstra bir ders almıyorum çünkü şu anki İtalyancam bana yeterli geliyor. Ekstra bir sıkıntı duysam hemen derse başlarım. Tabii ki en iyisi, en süperi olsun isterim ama şu an yettiği için bir ders düşünmedim. Ancak bakalım sene sonunda burada devam mı edeceğim, Fenerbahçe'ye mi döneceğim. Durumlar netleşsin, ona göre bir karar veririm.