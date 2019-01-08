Roman Neustadter açıkladı! Teklif geldi mi? - Galeri - Fotomaç
08 Ocak 2019, Salı
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Roman Neustadter açıkladı! Teklif geldi mi?

Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Roman Neustadter, Antalya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
8 Ocak 2019 Salı, 13:28:56 Güncelleme: 13:33:54
Roman Neustadter açıkladı! Teklif geldi mi?

Roman Neustadter'ın açıklamarından satır başları:

"İkinci yarıda gerçek Fenerbahçe'yi göstermek istiyoruz, amacımız bu. İlk devrede çok kötüydük, şu anda futbola dair her şeyi çalışıyoruz"

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Roman Neustadter açıkladı! Teklif geldi mi?

"FORMAMI KAPTIRMAK İSTEMİYORUM"

"Hocamızın istediklerini oturttuğumuzda sahada daha iyi olacağız. Performansımla hocamı zorlamak istiyorum, formamı kaptırmak istemiyorum. Hocamız bize güç veriyor. Pozitif bir tavrı var"

Roman Neustadter açıkladı! Teklif geldi mi?

"Yeni transferlerin ilk 11'de oynayıp oynamayacağı benim performansıma bağlı. Ben her gün çok çalışıyorum."

Roman Neustadter açıkladı! Teklif geldi mi?

"Kadro dışı kalan arkadaşlarımızın geri dönmesinden dolayı mutluyuz. Onların kalitelerini ve takıma sağlayacakları katkıyı biliyoruz."

Roman Neustadter açıkladı! Teklif geldi mi?

"Profesyonel bir şekilde yaşamaya çalışıyorum. Herhangi bir sakatlık yaşamadım, mutluyum"

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