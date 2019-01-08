Roman Neustadter açıkladı! Teklif geldi mi? - Galeri - Fotomaç
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Roman Neustadter açıkladı! Teklif geldi mi?
Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Roman Neustadter, Antalya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
8 Ocak 2019 Salı, 13:28:56
Güncelleme: 13:33:54
Roman Neustadter'ın açıklamarından satır başları:
"İkinci yarıda gerçek Fenerbahçe'yi göstermek istiyoruz, amacımız bu. İlk devrede çok kötüydük, şu anda futbola dair her şeyi çalışıyoruz"
GALERİ DEVAM EDİYOR
"FORMAMI KAPTIRMAK İSTEMİYORUM"
"Hocamızın istediklerini oturttuğumuzda sahada daha iyi olacağız. Performansımla hocamı zorlamak istiyorum, formamı kaptırmak istemiyorum. Hocamız bize güç veriyor. Pozitif bir tavrı var"
"Yeni transferlerin ilk 11'de oynayıp oynamayacağı benim performansıma bağlı. Ben her gün çok çalışıyorum."
"Kadro dışı kalan arkadaşlarımızın geri dönmesinden dolayı mutluyuz. Onların kalitelerini ve takıma sağlayacakları katkıyı biliyoruz."
"Profesyonel bir şekilde yaşamaya çalışıyorum. Herhangi bir sakatlık yaşamadım, mutluyum"