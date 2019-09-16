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Rıdvan Dilmen'den flaş yorum! 'Galatasaray'a böyle oynarsan 25 dakikada 3 olur!'
Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a 3-1 yenildiği maçın ardından NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen müsabakayı değerlendirirken 6. haftadaki Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. İşte Dilmen'in açıklamalarından satır başları...
16 Eylül 2019 Pazartesi 23:46
Güncelleme: 16.09.2019 23:51
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Rıdvan Dilmen: Futbol basit oyundur. Siz kendinizi Pique zannederseniz, karşınızda dersini iyi çalışmış takıma karşı sıkıntı yaşarsınız.
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Mevlüt transferine yanlıştır demiyorum. Bu ekonomik şartlar altında ucuz oyuncu yerli statüsünde oynuyor.
Fenerbahçe için yeterli oyuncudur demiyorum ama şartlar gereği kabul edilebilir.
"Vedat Muriqi bugün ilk kez kötü oynadı. Tottenham izlemeye geldi. Belki de heyecanlandı, bilemiyorum.
EKİCİ KENDİSİNİ DÜŞÜNECEK
Mehmet Ekici en az 4 farklı teknik adamla çalıştı. Ekici de biraz kendisini düşünecek.