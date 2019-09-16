Rıdvan Dilmen'den flaş yorum! 'Galatasaray'a böyle oynarsan 25 dakikada 3 olur!'

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a 3-1 yenildiği maçın ardından NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen müsabakayı değerlendirirken 6. haftadaki Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. İşte Dilmen'in açıklamalarından satır başları...

16 Eylül 2019 Pazartesi 23:46 Güncelleme: 16.09.2019 23:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





