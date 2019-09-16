Rıdvan Dilmen'den flaş yorum! 'Galatasaray'a böyle oynarsan 25 dakikada 3 olur!' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Eylül 2019, Salı
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Rıdvan Dilmen'den flaş yorum! 'Galatasaray'a böyle oynarsan 25 dakikada 3 olur!'

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a 3-1 yenildiği maçın ardından NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen müsabakayı değerlendirirken 6. haftadaki Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. İşte Dilmen'in açıklamalarından satır başları...
16 Eylül 2019 Pazartesi 23:46 Güncelleme: 16.09.2019 23:51
Rıdvan Dilmen'den flaş yorum! 'Galatasaray'a böyle oynarsan 25 dakikada 3 olur!'

Rıdvan Dilmen: Futbol basit oyundur. Siz kendinizi Pique zannederseniz, karşınızda dersini iyi çalışmış takıma karşı sıkıntı yaşarsınız.

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Rıdvan Dilmen'den flaş yorum! 'Galatasaray'a böyle oynarsan 25 dakikada 3 olur!'

Mevlüt transferine yanlıştır demiyorum. Bu ekonomik şartlar altında ucuz oyuncu yerli statüsünde oynuyor.

Rıdvan Dilmen'den flaş yorum! 'Galatasaray'a böyle oynarsan 25 dakikada 3 olur!'

Fenerbahçe için yeterli oyuncudur demiyorum ama şartlar gereği kabul edilebilir.

Rıdvan Dilmen'den flaş yorum! 'Galatasaray'a böyle oynarsan 25 dakikada 3 olur!'

"Vedat Muriqi bugün ilk kez kötü oynadı. Tottenham izlemeye geldi. Belki de heyecanlandı, bilemiyorum.

Rıdvan Dilmen'den flaş yorum! 'Galatasaray'a böyle oynarsan 25 dakikada 3 olur!'

EKİCİ KENDİSİNİ DÜŞÜNECEK

Mehmet Ekici en az 4 farklı teknik adamla çalıştı. Ekici de biraz kendisini düşünecek.

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