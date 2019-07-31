Rıdvan Dilmen Ersun Yanal'a patladı!

Fenerbahçe, Audi Cup'ta karşılaştığı Alman devi Bayern Münih'e 6-1 yenilerek taraftarlarına büyük bir şok yaşattı. Özellikle 5-0 biten ilk 45 dakikada oynanan futbol taraftarlardan büyük tepki gördü. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen de karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından maçla ve Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Dimen, Ersun Yanal'a sert sözlerle yüklendi...
31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:36
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Fenerbahçe, Audi Cup'ta karşılaştığı Alman devi Bayern Münih'e 6-1 yenilerek taraftarlarına büyük bir şok yaşattı.
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Özellikle 5-0 biten ilk 45 dakikada oynanan futbol taraftarlardan büyük tepki gördü.
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen de karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından maçla ve Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu:
"Bayern Münih-Fenerbahçe maçını izleyenler şanssız, izlemeyenler ise şanslıydı.
Henüz 5. dakikadan itibaren dahi, Fenerbahçe'nin fark yememeyi, Bayern Münih'in ise fark atmayı düşündüğü görüldü.