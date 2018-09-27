Phillip Cocunun yüzünü güldüren gelişme! - Galeri - Fotomaç
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Phillip Cocu'nun yüzünü güldüren gelişme!
Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı sonrası yüzleri güldüren gelişmeler yaşanıyor
27 Eylül 2018 Perşembe, 01:19:57
Güncelleme: 01:20:13
Phillip Cocu'nun yüzünü güldüren gelişme!
Spor Toto Süper Lig'de sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu'nun yüzü skor olarak olmasa da oyun olarak ilk kez güldü...
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Phillip Cocu'nun yüzünü güldüren gelişme!
Hollandalı hoca, takımının özellikle mücadelenin ilk yarısında sergilediği oyundan memnun kalırken, hedeflerinin bunu 90 dakikaya yaymak olduğunu söyledi.
Phillip Cocu'nun yüzünü güldüren gelişme!
Tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularına da bu durumu iletirken, Çaykur Rizespor maçıyla birlikte galibiyet serisi başlatarak tırmanışa geçmeleri gerektiğini kaydetti.
Phillip Cocu'nun yüzünü güldüren gelişme!
İDEAL ONBİR ARTIK ŞEKİLLENDİ
Cocu'yu bir başka sevindiren nokta ise yeni transferlerle, eskilerin artık uyum sağlamaya başlaması oldu.
Phillip Cocu'nun yüzünü güldüren gelişme!
Oynadığı beş maçın neredeyse hepsinde farklı kadrolarla sahaya çıkan 47 yaşındaki teknik direktör, kafasındaki ideal 11'i büyük ölçüde oluşturdu. Tek eksik ise sakatlığı bulunan Martin Skrtel.