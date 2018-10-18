Phillip Cocudan flaş açıklama! Eğer kötü gidiş devam ederse... - Galeri - Fotomaç
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    18 Ekim 2018, Perşembe
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    Phillip Cocu'dan flaş açıklama! "Eğer kötü gidiş devam ederse..."

    Sezona istediği başlangıcı yapamayan Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu'dan oyuncularına uyarı geldi.
    18 Ekim 2018 Perşembe, 22:40:03 Güncelleme: 22:40:08
    Phillip Cocudan flaş açıklama! Eğer kötü gidiş devam ederse...

    Akşam'ın haberine göre; Fenerbahçe'de basın önündeki idman görüntülerinde neşeli haller sergilense de perde arkasında bambaşka şeyler yaşanıyor.

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    Phillip Cocudan flaş açıklama! Eğer kötü gidiş devam ederse...

    Süper Lig'de geride kalan 8 haftada sadece 8 puan toplayabilen sarı-lacivertliler'de Volkan Demirel, Aatif ve Dirar da kadro dışı bırakılmıştı. Ayrıca yardımcı antrenörlerle de yollar ayrılmıştı.

    Phillip Cocudan flaş açıklama! Eğer kötü gidiş devam ederse...

    Sivasspor deplasmanına çıkış maçı olarak bakan Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, futbolcularıyla kapalı kapılar ardından özel bir toplantı gerçekleştirdi.

    Phillip Cocudan flaş açıklama! Eğer kötü gidiş devam ederse...

    Hollandalı çalıştırıcı, "Ne olursa olsun artık kazanmaktan başka bir çaremiz kalmadı. Sivas deplasmanında puan kaybı yaşarsak, kulüp içindeki ağır yaptırımlar sürer. Bu durumdan biz de memnun olmayız" dedi.

    Phillip Cocudan flaş açıklama! Eğer kötü gidiş devam ederse...

    Cocu, "Yeni bir takım oluşuyor. Her şey zamanla oturacak ama zaman daralıyor. Devre arasına kadar puan kaybetme lüksümüzün kaldığını düşünmüyorum. Kötü gidişat sürerse sadece siz değil, hepimiz yanarız. Sivasspor'dan başlayarak bundan sonra oynayacağınız karşılaşmaları öncelikle kendiniz için kazanmalısınız. Seri galibiyetler elde ettiğimiz
    takdirde öncelikle huzurumuz artacak. Daha rahat ilerleyeceğiz" diye konuştu.

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