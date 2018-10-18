Phillip Cocudan flaş açıklama! Eğer kötü gidiş devam ederse...

Phillip Cocu'dan flaş açıklama! "Eğer kötü gidiş devam ederse..."
Sezona istediği başlangıcı yapamayan Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu'dan oyuncularına uyarı geldi.
18 Ekim 2018 Perşembe, 22:40:03
Güncelleme: 22:40:08
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Akşam'ın haberine göre; Fenerbahçe'de basın önündeki idman görüntülerinde neşeli haller sergilense de perde arkasında bambaşka şeyler yaşanıyor.
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Süper Lig'de geride kalan 8 haftada sadece 8 puan toplayabilen sarı-lacivertliler'de Volkan Demirel, Aatif ve Dirar da kadro dışı bırakılmıştı. Ayrıca yardımcı antrenörlerle de yollar ayrılmıştı.
Sivasspor deplasmanına çıkış maçı olarak bakan Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, futbolcularıyla kapalı kapılar ardından özel bir toplantı gerçekleştirdi.
Hollandalı çalıştırıcı, "Ne olursa olsun artık kazanmaktan başka bir çaremiz kalmadı. Sivas deplasmanında puan kaybı yaşarsak, kulüp içindeki ağır yaptırımlar sürer. Bu durumdan biz de memnun olmayız" dedi.
Cocu, "Yeni bir takım oluşuyor. Her şey zamanla oturacak ama zaman daralıyor. Devre arasına kadar puan kaybetme lüksümüzün kaldığını düşünmüyorum. Kötü gidişat sürerse sadece siz değil, hepimiz yanarız. Sivasspor'dan başlayarak bundan sonra oynayacağınız karşılaşmaları öncelikle kendiniz için kazanmalısınız. Seri galibiyetler elde ettiğimiz
takdirde öncelikle huzurumuz artacak. Daha rahat ilerleyeceğiz" diye konuştu.