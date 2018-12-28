Phillip Cocu Damien Comollinin odasını bastı!

ÇÖKÜŞ HIZLANDI

İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Fenerbahçe 2. yarıda darmadağı oldu ve maçı inanılmaz savunma ve kaleci hatalarıyla 3-2 kaybetti. Her şeyden önemlisi takımın mücadele gücünün her geçen gün azalması Cocu'nun da dikkatini çekiyordu. Kurulan kadrodan mutlu olmayan Hollandalı teknik direktör, takımdaki mental çöküşe de dur diyemiyordu.