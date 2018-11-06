PFDK sevkleri açıklandı! İşte o isimler... - Galeri - Fotomaç
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    06 Kasım 2018, Salı
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    PFDK sevkleri açıklandı! İşte o isimler...

    Olaylı derbi sonrası PFDK sevkleri açıklandı
    6 Kasım 2018 Salı, 16:28:04 Güncelleme: 16:38:10
    PFDK sevkleri açıklandı! İşte o isimler...

    Olaylı derbi sonrası PFDK sevkleri açıklandı. İşte o açıklama ve isimler...

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    PFDK sevkleri açıklandı! İşte o isimler...

    Hukuk Müşavirliği'nce 06.11.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir..

    PFDK sevkleri açıklandı! İşte o isimler...

    GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı MUSTAFA CENGİZ'in Kulübün resmi internet sitesinden yapılan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

    PFDK sevkleri açıklandı! İşte o isimler...

    GALATASARAY A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu FATİH TERİM'in aynı müsabakadaki "hakareti ve tehdidi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve müsabaka sonrası "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca 03.11.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

    PFDK sevkleri açıklandı! İşte o isimler...

    GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi ABDURRAHİM ALBAYRAK'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün 5/9. maddesi uyarınca ve müsabaka sonrası "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

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