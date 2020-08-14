Para isyanı! “Böyle başkanlık olmaz!”

Geçtiğimiz sezonu beklentilerin altında bir konumda tamamlayan Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertliler'in başkanı Ali Koç limite rağmen yaptığı transferlerle eleştiri oklarının hedefi olurken, Fotomaç'un usta yazarlarından Hakkı Yalçın'da Fenerbahçe'nin son durumuna dair değerlendirmeler yaparken, Ali Koç'a da eleştirilerde bulundu. İşte Hakkı Yalçın'ın o yazısı...