Para isyanı! “Böyle başkanlık olmaz!”

Geçtiğimiz sezonu beklentilerin altında bir konumda tamamlayan Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertliler'in başkanı Ali Koç limite rağmen yaptığı transferlerle eleştiri oklarının hedefi olurken, Fotomaç'un usta yazarlarından Hakkı Yalçın'da Fenerbahçe'nin son durumuna dair değerlendirmeler yaparken, Ali Koç'a da eleştirilerde bulundu. İşte Hakkı Yalçın'ın o yazısı...
14 Ağustos 2020 Cuma 10:13
Güncelleme: 14.08.2020 10:13
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Halk tarafından çok sevilen bir kral, huzuru en güzel biçimde resmedecek sanatçıya büyük ödül verileceğini ilan eder. Yarışmaya çok sayıda sanatçı katılır.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Günlerce çalışır birbirinden güzel resimler yaparlar, sonunda eserlerini teslim ederler. Tablolara bakan kral sadece iki resimden hoşlanır ama birinciyi seçmek için karar vermekte zorlanmaktadır.
Resimlerden birinde sükunetli bir göl vardır. Göl, bir ayna gibi etrafında yükselen dağların görüntüsünü yansıtmaktadır.
Üst tarafta pamuk beyazı bulutlar gökyüzünü süslemektedir. Resme bakan herkesin ortak düşüncesi harika bir huzur resmi olduğudur.
Diğer resimde ise dağlar vardır ama engebeli ve çıplak dağlar. Üst tarafta öfkeli bir gökyüzünden yağmurlar boşalmakta şimşekler çakmaktadır.