Ozan Tufandan imalı paylaşım! - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Eylül 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Ozan Tufan'dan imalı paylaşım!

    Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'dan imalı bir paylaşım geldi
    30 Eylül 2018 Pazar, 14:35:31 Güncelleme: 14:49:19
    Ozan Tufan'dan imalı paylaşım!
    • 1
    • 6
    Ozan Tufandan imalı paylaşım!

    Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de, kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın yaptığı paylaşım dikkat çekti.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Ozan Tufan'dan imalı paylaşım!
    • 2
    • 6
    Ozan Tufandan imalı paylaşım!

    Fenerbahçe'de bir affedilip bir kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, en son Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynadığı U21 karşılaşmasında görülmüştü.

    Ozan Tufan'dan imalı paylaşım!
    • 3
    • 6
    Ozan Tufandan imalı paylaşım!

    Tufan, Fenerbahçe'nin Rizespor maçı öncesi sosyal medya hesabından imalı bir paylaşımda bulundu.

    Ozan Tufan'dan imalı paylaşım!
    • 4
    • 6
    Ozan Tufandan imalı paylaşım!

    Paylaşılan fotoğrafta dövmeleriyle dikkat çeken Ozan, fotoğrafın altına "Sabır" notunu düştü.

    Ozan Tufan'dan imalı paylaşım!
    • 5
    • 6
    Ozan Tufandan imalı paylaşım!

    Fotoğrafın altına sarı-lacivertli taraftarlardan çok sayıda yorum geldi. İşte o paylaşım;

    Ozan Tufan'dan imalı paylaşım!
    • 6
    • 6
    Ozan Tufandan imalı paylaşım!

    Genç futbolcunun kulağının arkasındaki dövmede ingilizce 'sabır' yazıyor.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN