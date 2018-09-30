Ozan Tufandan imalı paylaşım! - Galeri - Fotomaç
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Ozan Tufan'dan imalı paylaşım!
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'dan imalı bir paylaşım geldi
30 Eylül 2018 Pazar, 14:35:31
Güncelleme: 14:49:19
Ozan Tufan'dan imalı paylaşım!
Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de, kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın yaptığı paylaşım dikkat çekti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ozan Tufan'dan imalı paylaşım!
Fenerbahçe'de bir affedilip bir kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, en son Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynadığı U21 karşılaşmasında görülmüştü.
Ozan Tufan'dan imalı paylaşım!
Tufan, Fenerbahçe'nin Rizespor maçı öncesi sosyal medya hesabından imalı bir paylaşımda bulundu.
Ozan Tufan'dan imalı paylaşım!
Paylaşılan fotoğrafta dövmeleriyle dikkat çeken Ozan, fotoğrafın altına "Sabır" notunu düştü.
Ozan Tufan'dan imalı paylaşım!
Fotoğrafın altına sarı-lacivertli taraftarlardan çok sayıda yorum geldi. İşte o paylaşım;
Ozan Tufan'dan imalı paylaşım!
Genç futbolcunun kulağının arkasındaki dövmede ingilizce 'sabır' yazıyor.