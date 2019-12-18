Ozan Tufan şimdi yandı! Fenerbahçe'den ağır ceza...

Fenerbahçe, kritik Sivasspor maçında kötü bir futbol sergiledi. Buna rağmen karşılaşmanın son bölümüne 2-1 yenik durumda giren Sarı- Lacivertliler, beraberlik için de bastırıyordu. Tam da bu dakikalarda önce Rodrigues, rakibine gereksiz sertlikte bir faul yaparak oyundan atıldı. Aynı pozisyonda Ozan Tufan da itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü. Hatta saha içinde Muriç, özellikle Ozan'a sert tepki göstermişti. İşte Fenerbahçe de bu duruma kayıtsız kalmama kararı aldı ve Ozan Tufan ile Garry Rodrigues hakkında bir tasarrufa vardı. İşte o kararın ayrıntıları...