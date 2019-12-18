Ozan Tufan şimdi yandı! Fenerbahçe'den ağır ceza...
Fenerbahçe, kritik Sivasspor maçında kötü bir futbol sergiledi. Buna rağmen karşılaşmanın son bölümüne 2-1 yenik durumda giren Sarı- Lacivertliler, beraberlik için de bastırıyordu. Tam da bu dakikalarda önce Rodrigues, rakibine gereksiz sertlikte bir faul yaparak oyundan atıldı. Aynı pozisyonda Ozan Tufan da itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü. Hatta saha içinde Muriç, özellikle Ozan'a sert tepki göstermişti. İşte Fenerbahçe de bu duruma kayıtsız kalmama kararı aldı ve Ozan Tufan ile Garry Rodrigues hakkında bir tasarrufa vardı. İşte o kararın ayrıntıları...
18 Aralık 2019 Çarşamba 14:45
Güncelleme: 18.12.2019 14:47
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Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde zirveyi yakından ilgilendiren maçta Sivasspor evinde Fenerbahçe'yi ağırlamış ve 3-1 mağlup etmişti.
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Skor 2-1'ken Fenerbahçe beraberlik için rakibine baskı yapmaya başlamıştı ki işler bir anda değişti...
90+4. dakikada GarryRodrigues, Erdoğan Yeşilyurt'a arkadan yaptığı müdahale ile kırmızı kart gördü.
TAKIMI 9 KİŞİ BIRAKINCA...
Ozan Tufan da pozisyon sonrasında itirazları nedeniyle kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.
İkinci yarıdan kaptanlık pazubandını Emre Belözoğlu'ndan devralan Ozan, pazubandıMuriç'e uzatmak istedi.