Napoli'li Eljif Elmas'tan ilk açıklama geldi! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Temmuz 2019, Cuma
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Napoli'li Eljif Elmas'tan ilk açıklama geldi!

Fenerbahçe transfer ettiği isimler kadar takımdan gönderdiği isimlerle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak bonuslarla birlikte 18 milyon euro karşılığında Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas transferiyle ses getiren Sarı-Lacivertliler'in eski futbolcusu Eljif'ten ilk açıklama geldi. İşte detaylar...
26 Temmuz 2019 Cuma 19:14 Güncelleme: 26.07.2019 20:19
Napoli'li Eljif Elmas'tan ilk açıklama geldi!

Fenerbahçe'de gelecek sezon hazırlıkları tam gaz sürüyor.

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Napoli'li Eljif Elmas'tan ilk açıklama geldi!

Yeni sezona bomba gibi bir kadro kurmak için birçok ismi kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler, transferlerine hız kesmeden devam ediyor.

Napoli'li Eljif Elmas'tan ilk açıklama geldi!

Özellikle Vedat Muriç ve Max Kruse'yi kadroya katarak isminden söz ettiren Sarı-Lacivertliler, Eljif Elmas'ı da Napoli'ye satarak kasasını doldurmuş Avrupa transfer piyasasında da kendinden söz ettirmişti.

Napoli'li Eljif Elmas'tan ilk açıklama geldi!

Bonuslarla birlikte 18 milyon euro'ya Napoli'ye transfer olan 19 yaşındaki Makedon futbolcu bundan böyle İtalya'da top koşturucak.

Napoli'li Eljif Elmas'tan ilk açıklama geldi!

Napoli'nin Cremonese ile oynadığı hazırlık maçında 69. dakikada oyuna dahil olan Makedon yıldız, ilk kez İtalyan ekibinin formasını da giydi.

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