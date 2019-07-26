Napoli'li Eljif Elmas'tan ilk açıklama geldi!

Fenerbahçe transfer ettiği isimler kadar takımdan gönderdiği isimlerle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak bonuslarla birlikte 18 milyon euro karşılığında Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas transferiyle ses getiren Sarı-Lacivertliler'in eski futbolcusu Eljif'ten ilk açıklama geldi. İşte detaylar...

26 Temmuz 2019 Cuma 19:14 Güncelleme: 26.07.2019 20:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





