Muriç'e inanılmaz talip! Manchester United ve Atletico Madrid derken...

Süper Lig'in 5. haftasında sahasında ağırladığı Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisi öncesi moral depolayan Fenerbahçe'de Vedat Muriç ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Muriç, Atletico Madrid ve Manchester United'ın radarına girmiş ve İngiliz devi, Kosovalı golcü için ligin 4. haftasında oynanan Alanyaspor maçına gözlemci göndermişti. Öte yandan Muriç'e Atletico Madrid ve Manchester United'ın dışında 5 Avrupa kulübünün daha talip olduğu ve ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye resmi teklif yapılacağı öğrenildi.

23 Eylül 2019 Pazartesi 14:53 Güncelleme: 23.09.2019 14:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





