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Muriç'e inanılmaz talip! Manchester United ve Atletico Madrid derken...
Süper Lig'in 5. haftasında sahasında ağırladığı Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisi öncesi moral depolayan Fenerbahçe'de Vedat Muriç ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Muriç, Atletico Madrid ve Manchester United'ın radarına girmiş ve İngiliz devi, Kosovalı golcü için ligin 4. haftasında oynanan Alanyaspor maçına gözlemci göndermişti. Öte yandan Muriç'e Atletico Madrid ve Manchester United'ın dışında 5 Avrupa kulübünün daha talip olduğu ve ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye resmi teklif yapılacağı öğrenildi.
23 Eylül 2019 Pazartesi 14:53
Güncelleme: 23.09.2019 14:54
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Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bıraktıktan sonra hızlı bir yaz transfer dönemi geçiren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.
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Sezonun sona ermesiyle birlikte kadrosunu baştan aşağı yenileyen sarı-lacivertlilerin en önemli transferlerinden birisi de Vedat Muriç'ti...
Sezon başında Çaykur Rizespor'dan transfer edilen Kosovalı golcü, sarı-lacivertli formayla çıktığı 5 resmi maçta 3 gol kaydetti.
Bu sezon gösterdiği performansla beklentileri aşan Muriç, son olarak Süper Lig'de çıktığı Ankaragücü maçında galibiyet golünü kaydederek takımının 3 puan kazanmasında önemli bir rol oynadı.
Muriç, Kosova Milli Takımı ile EURO 2020 Elemeleri kapsamında oynanan Çekya ve İngiltere maçlarında gösterdiği 2 gol ve 2 asistlik performansla dikkatleri üzerine çekti.