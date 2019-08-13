Mehmet Ekici'den Ribery itirafı! "Neden olmasın"

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mehmet Ekici, birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ekici, Fenerbahçe'nin geçen sezonki durumundan bu seneki hedeflerine, Ersun Yanal'dan Eljif Elmas transferine kadar birçok konuda yorumda bulundu. Fenerbahçe'de her maç baskı hissettiğini belirten Ekici, Ribery transferi ile ilgili de konuştu.

13 Ağustos 2019 Salı 11:34 Güncelleme: 13.08.2019 11:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





