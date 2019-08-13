Mehmet Ekici'den Ribery itirafı! "Neden olmasın"
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mehmet Ekici, birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ekici, Fenerbahçe'nin geçen sezonki durumundan bu seneki hedeflerine, Ersun Yanal'dan Eljif Elmas transferine kadar birçok konuda yorumda bulundu. Fenerbahçe'de her maç baskı hissettiğini belirten Ekici, Ribery transferi ile ilgili de konuştu.
13 Ağustos 2019 Salı 11:34
Güncelleme: 13.08.2019 11:34
Fenerbahçe'nin orta sahadaki kilit ismi Mehmet Ekici, Goal'e özel açıklamalarda bulundu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe, Ersun Yanal, Eljif Elmas, taraftarlar, Türk futbolunun genç yetenekleri ve Ribery... İşte Mehmet Ekici'nin açıklamalarından öne çıkan kısımlar;
"ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"
"Geçtiğimiz sezon bizim için hayal kırıklığı oldu ancak sezon sonuna doğru toparlanarak ligi orta sıranın üzerinde bitirdik.
Yeni sezondan beklentimiz her zamanki gibi yüksek. Şampiyon olmak istiyoruz.
Biz Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biriyiz ve her sezon şampiyonluğu hedefliyoruz."