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Mehmet Aurelio Fenerbahçe idmanında! İşte o görüntüler...
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe corona virüsü nedeniyle ertelenen liglerin 12 Haziran'da açılacak olmasındandan sonra yeni sezon hazırlıkları kapsamında Riva'da kampa girdi. Sarı-lacivertlilerde A takım teknik ekibinde göreve başlayan Mehmet Aurelio da idmanda yer aldı. İşte o görüntüler...
26 Mayıs 2020 Salı 14:50
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Süper Lig'de kalan 8 haftalık periyot için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp Ve Eğitim Merkezi'nde kampa girdi.
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Antrenmanın ilk bölümünde salonda core çalışması yapan sarı-lacivertli futbolcular, ardından dayanıklılık parkuruna geçerek idmanı tamamladı.
Öte yandan dün Fenerbahçe A takım teknik ekibinde göreve başlayan Mehmet Aurelio da çalışmada yer aldı.