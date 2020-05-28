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28 Mayıs 2020, Perşembe
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Haberler Galeri Max Kruse bombası! Teklif...

Max Kruse bombası! Teklif...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse'nin adı bir süredir transfer söylentilerine karışmıştı. Futbolcu maaşlarında düzenlemeye gitmeyi planlayan sarı-lacivertlilerin Kruse için gelecek uygun bir teklifi kabul edeceği belirtildi. Almanya Bundesliga ekibinin 32 yaşındaki futbolcu için özel bir hedef belirlediği ortaya çıktı.

28 Mayıs 2020 Perşembe 10:52 Güncelleme: 28.05.2020 11:06
Max Kruse bombası! Teklif...

Almanya Bundesliga ekibi Werder Bremen'le olan sözleşmesi sona erdikten sonra bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olan Max Kruse'yle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Max Kruse bombası! Teklif...

Sarı-lacivertli takımda inişli çıkışlı bir performans gösteren Alman yıldızın sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia edilmişti.


Max Kruse bombası! Teklif...

Kruse'nin takımdan ayrılma ihtimali ortaya çıkmasının ardından Alman kulübünü heyecan sardı.

Max Kruse bombası! Teklif...

Öyle ki Bundesliga ekibinin taraftarları da yıldız futbolcunun transferini oldukça istiyor.

Max Kruse bombası! Teklif...

Milliyet'in haberine göre, sezon başında Fenerbahçe'ye bedelsiz gelen Max Kruse, Werder Bremen'de hala özleniyor.

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