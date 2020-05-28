Max Kruse bombası! Teklif...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse'nin adı bir süredir transfer söylentilerine karışmıştı. Futbolcu maaşlarında düzenlemeye gitmeyi planlayan sarı-lacivertlilerin Kruse için gelecek uygun bir teklifi kabul edeceği belirtildi. Almanya Bundesliga ekibinin 32 yaşındaki futbolcu için özel bir hedef belirlediği ortaya çıktı.
28 Mayıs 2020 Perşembe 10:52
Güncelleme: 28.05.2020 11:06
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Almanya Bundesliga ekibi Werder Bremen'le olan sözleşmesi sona erdikten sonra bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olan Max Kruse'yle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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Sarı-lacivertli takımda inişli çıkışlı bir performans gösteren Alman yıldızın sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia edilmişti.
Kruse'nin takımdan ayrılma ihtimali ortaya çıkmasının ardından Alman kulübünü heyecan sardı.
Öyle ki Bundesliga ekibinin taraftarları da yıldız futbolcunun transferini oldukça istiyor.
Milliyet'in haberine göre, sezon başında Fenerbahçe'ye bedelsiz gelen Max Kruse, Werder Bremen'de hala özleniyor.