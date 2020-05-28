Max Kruse bombası! Teklif...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse'nin adı bir süredir transfer söylentilerine karışmıştı. Futbolcu maaşlarında düzenlemeye gitmeyi planlayan sarı-lacivertlilerin Kruse için gelecek uygun bir teklifi kabul edeceği belirtildi. Almanya Bundesliga ekibinin 32 yaşındaki futbolcu için özel bir hedef belirlediği ortaya çıktı.