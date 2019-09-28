Fenerbahçe'nin transferin son gününde kadrosuna kattığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, Olympique Marsilya'da taşları yerinden oynattı. Fransız kulübü bu transfer sonrası o isimle yollarını ayırma aşamasına geldi. İşte detaylar...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
28 Eylül 2019 Cumartesi 10:27
Güncelleme: 28.09.2019 10:27
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Fenerbahçe, transfer döneminde uzun görüşmeler sürdürdüğü Olympique Marsilya'nın tecrübeli orta saha oyuncusu Luiz Gustavo'da mutlu sona son anlarda ulaşmıştı.
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Taraftarın da heyecanla beklediği isimlerin başında gelen Brezilyalı futbolcu, transferin son saatlerinde sarı-lacivertli formayı giydi.
Bu transfer sonrası Fransız kulübünde taşlar yerinden oynadı. Teknik direktör Villas Boas yaptığı açıklamada oyuncunun gidişinin kendilerini olumsuz etkilediğini sık sık dile getirdi.
L'Equipe'te yer alan habere göre asıl fatura takımın sportif direktörü Andoni Zubizarreta'ya kesildi.
Haberde kulübün Amerikalı patronu Frank McCourt'un, İspanyol antrenörün performansından memnun kalmadığı ve özellikle bazı transferlerde büyük hayal kırıklığına sebep olduğu bildirildi.