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Luiz Gustavo transferi sonrası ayrılık kapıda

Fenerbahçe'nin transferin son gününde kadrosuna kattığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, Olympique Marsilya'da taşları yerinden oynattı. Fransız kulübü bu transfer sonrası o isimle yollarını ayırma aşamasına geldi. İşte detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

28 Eylül 2019 Cumartesi 10:27 Güncelleme: 28.09.2019 10:27
Luiz Gustavo transferi sonrası ayrılık kapıda

Fenerbahçe, transfer döneminde uzun görüşmeler sürdürdüğü Olympique Marsilya'nın tecrübeli orta saha oyuncusu Luiz Gustavo'da mutlu sona son anlarda ulaşmıştı.

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Luiz Gustavo transferi sonrası ayrılık kapıda

Taraftarın da heyecanla beklediği isimlerin başında gelen Brezilyalı futbolcu, transferin son saatlerinde sarı-lacivertli formayı giydi.

Luiz Gustavo transferi sonrası ayrılık kapıda

Bu transfer sonrası Fransız kulübünde taşlar yerinden oynadı. Teknik direktör Villas Boas yaptığı açıklamada oyuncunun gidişinin kendilerini olumsuz etkilediğini sık sık dile getirdi.

Luiz Gustavo transferi sonrası ayrılık kapıda

L'Equipe'te yer alan habere göre asıl fatura takımın sportif direktörü Andoni Zubizarreta'ya kesildi.

Luiz Gustavo transferi sonrası ayrılık kapıda

Haberde kulübün Amerikalı patronu Frank McCourt'un, İspanyol antrenörün performansından memnun kalmadığı ve özellikle bazı transferlerde büyük hayal kırıklığına sebep olduğu bildirildi.

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